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Кому достанутся Штаты в 2024 году и почему новому президенту США явно не позавидуешь - в рубрике "Таблица Менделевой"
В США кипят предвыборные страсти. Трамп надеется, что следующие выборы главы государства будут честными. На Байдена нашли серьезный компромат. Сонный Джо мог быть замешан в схемах со взятками на 5 млн долларов. Кому достанутся Штаты в 2024 году и почему новому президенту США явно не позавидуешь? Смотрите новую рубрику "Таблица Менделевой".
Один осел и два слона. В США разгорается борьба за президентское кресло. И хоть красный день календаря еще далек (выборы запланированы на 5 ноября 2024 года), напряжение в американском обществе уже нарастает.
Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.
Мировые эксперты задаются вопросом: кому же достанется страна, которую действующая администрация США во главе с Байденом довела до худших времен в ее истории. Это мнение одного из кандидатов в президенты Дональда Трампа. А реалии Штатов, конечно, радужнее. Эрозия семейных ценностей налицо.
Нам нужны трансгендеры! Мы любим трансгендеров! Трансгендеры у себя дома!
Но это лирика. Состояние США за последние годы явно ухудшилось. В экономике - банкопад. Еще пару дней назад западные СМИ буквально кричали о том, что Штаты могли оказаться на грани дефолта уже в начале июня.
Обострились многочисленные внешнеполитические кризисы. Чего только стоит "афганское фиаско"?
Скомканный, проходивший в спешке, хаотичный вывод войск США, сопровождавшийся смертями. Афганцы пытались уцепиться за шасси американских самолетов. Последствия 20-летней дружбы Запада и Афганистана: политическая нестабильность и гуманитарный кризис, очевидно, подорвали доверие к Соединенным Штатам со стороны других стран.
В копилке "сюрпризов" для США от Байдена - сексуальные скандалы, рост числа массовых расстрелов и толпы мигрантов. Активная горячая точка - "южные ворота".
Многотысячные толпы беженцев наводнили центр американского города Эль-Пасо. Это случилось после истечения срока действия законодательной нормы "раздел 42", которая позволяла властям депортировать людей под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Даже сам Байден признает: какое-то время придется жить в хаосе.
Ну, у нас на границе уже несколько лет царит хаос. Мы должны полностью финансировать усилия по обеспечению безопасности границы. Полностью!
Волна мигрантов, которых не удается контролировать - одно из главных преступлений Байдена - ранее заявлял в эфире "Фокс Ньюс" - уже экс-ведущий. Кстати, о Карлсоне - вот уж кого действительно боится Сонный Джо. Обреченного цензурой даже сняли с эфира. В преддверии президентской гонки назрела чистка медиапространства. К тому же поддержкой среди американцев мужчина в полном расцвете сил явно заручился больше, чем 80-летний демократ. Видеообращение одного из самых ярких критиков политики Байдена в Twitter после ухода собрало больше просмотров, чем ролик Джо о его решении вновь баллотироваться на президентский пост.
Карлсона даже предлагали выдвинуть в президенты США. Но он не будет баллотироваться "ни при каких обстоятельствах" - это комментарий адвоката. Может и так, а может и фальстарт… Зато поучительная получилась история. И Байдену есть что вспомнить, например, свободу слова, закрепленную первой поправкой американской Конституции. Вот и получается, что на манеже все те же и в "показе" - только дедушки. Трамп и Байден вспомнят свой 2020-й и вновь сразятся в президентской гонке с препятствиями. Эксперты уже окрестили предстоящие выборы "битвой антирейтингов", а главные кандидаты "обменялись любезностями".
Вы можете взять пять худших президентов в американской истории, объединить их, и окажется, что они не нанесли бы столько вреда, сколько Байден за два года.
Мы не можем допустить, чтобы на этих выборах президентом снова стал тот же человек, который был президентом 4 года назад.
По прогнозам американских аналитиков, у обоих кандидатов приблизительно равные шансы на победу в президентской гонке. Но это если голосовать будут сами американцы. Негативный опыт прошлых выборов, когда в некоторых Штатах бюллетеней оказалось почти в два раза больше, чем граждан с правом голоса и голосовали даже "мертвые души". Все же подрывает веру в честность подсчетов в "колыбели демократии".
И если с этими "элементами" все понятно, то кто тогда Рон Десантис? Откуда он взялся и почему New York Magazine пишет про него - цитата: "сильный и не тупой". А это еще один "ход слоном". 44-летний губернатор Флориды объявил о намерении участвовать в выборах. Баллотируется от Партии республиканцев. А потому за выдвижение на пост будет бороться с 45-м президентом США. Местные СМИ назвали Десантиса главным конкурентом Трампа. Сам же новоиспеченный кандидат уже дал комментарий "Фокс Ньюс". Заявил, что не хочет втягивания США и американских военнослужащих в украинский кризис.
По поводу того, что происходит в Восточной Европе. Я хочу, чтобы там все уладилось. Эскалации войны не хочу. Никто не знает, какая ситуация там сложится к январю 2025 года (к инаугурации после выборов), но я точно не хочу, чтобы США и наша армия влезали в войну в России или на Украине.
Становится интересно. До юбилейных - 60-х президентских выборов в США - еще более чем полтора года. А потому кандидаты в кандидаты еще успеют наделать много шума. Главное, чтобы не выдохлись.
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