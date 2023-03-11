Кому и как Вашингтон грубо затыкает рты, расскажем в новом выпуске "Понятной политики"

Право на бесправие, или как США плюют на международные законы. Угрозы прокурорам, увольнение нелояльных судей и самоуправство на мировой арене. Ужасные преступления без наказания.

А также примеры циничной двуличности. От Гааги до ООН. Кому и как Вашингтон грубо затыкает рты? Только факты - в "Понятной политике". Смотрите 13 марта после "Панорамы".