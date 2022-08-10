Транспортный налог в 2022 году: сколько нужно заплатить за легковушку, у кого будут льготы, а кого от уплаты освободят

Владельцы транспортных средств, выпущенных начиная с 1991 года, должны будут уплатить налог. О сроках уплаты, ставке и о том, кого от транспортного налога освободят, подробно рассказывает БелТА.



"В 2021 году был введен транспортный налог. Он рассчитывается налоговыми органами и предъявляется для уплаты плательщику, а прохождение гостехосмотра не зависит от уплаты налога. Он уплачивается за любое транспортное средство, состоящее на учете в ГАИ, выпущенное начиная с 1991 года, - отметили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

Ставка транспортного налога

Ставки налога зависят от разрешенной максимальной массы, вместимости или определяются за одну единицу транспортного средства

Например, за легковой автомобиль ставки установлены в размере от Br61 до Br223, за прицеп - Br41-223, за мотоцикл - Br41, за грузовой автомобиль - от Br162 до Br508.

"В 2021 году по 15 декабря уплачивался авансовый платеж, который предъявлен 236 тыс. плательщиков на сумму Br7,8 млн. Авансовый платеж должны были уплатить только те физические лица, у которых отсутствовал действующий техосмотр на 1 января 2021 года. В 2022 году сумма авансового платежа уменьшит сумму налога к уплате. В 2022 году будет предъявлено еще Br27,3 млн", - пояснили в инспекции.

В некоторых случаях устанавливается, что транспортные средства, указанные в извещении на уплату транспортного налога, сняты с учета заявителем в ГАИ до 1 января 2021 года либо зарегистрированы за иными физическими лицами. Тогда предлагается представить подтверждающие документы из соответствующего структурного подразделения ГАИ. Есть случаи, когда владельцы продали автомобиль "по доверенности" без оформления в органах ГАИ. В этих случаях бывший владелец является плательщиком транспортного налога.

Какой транспортный налог заплатят льготники и кого освободят от уплаты

Есть категории транспортных средств, которые не облагаются транспортным налогом. Это электромобили, спецтранспорт для инвалидов, числящиеся в угоне, украденные, снятые с учета до 1 июля 2021 года.

Ставки транспортного налога снижены на 50 % для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II группы, пенсионеров, на 25 % - для инвалидов III группы. Дополнительно освобождение может быть предоставлено местными органами власти физическим лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Срок уплаты транспортного налога

Исчисленные за 2021 год на основании извещения налогового органа суммы транспортного налога необходимо уплатить не позднее 15 ноября 2022 года. При наличии вопросов по предъявленным к уплате суммам физические лица вправе обратиться в налоговый орган по месту своего жительства (месту регистрации).