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Кому из печатных СМИ Беларуси в 2023 году будет оказана поддержка из бюджета
Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2023 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 октября 2022 года №730,сообщает БелТА со ссылкой наНациональный правовой интернет-портал.
Поддержка будет оказана таким изданиям, как "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Бярозка", "Вясёлка", "Звязда" (приложения "ЧЫРВОНКА. Чырвоная змена", "Мясцовае самакіраванне"), "Знамя юности", "Зорька", "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Мастацтва", "Народная асвета", "Народная газета", "Неман", "Полымя", "Родная прырода", "Рэспубліка", "СБ. Беларусь сегодня", "Сельская газета", "Спортивная панорама" и другим.
Всего в перечень включено 21 издание.
Фото:pixabay.com
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