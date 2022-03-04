Кому нужно утопить Беларусь в конфликте - смотрите 5 марта в проекте "Вопрос номер один"

Сейчас Запад всеми силами пытается втянуть в конфликт Беларусь. Но Президент сегодня еще раз подчеркнул: наша армия не принимала участия в спецоперации и не планирует! Если белорусы и будут воевать, то только на своей территории! Главная задача - защитить свою землю, свое государство, чем и занимаются люди в погонах, охраняя белорусские рубежи.

