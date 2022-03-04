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Кому нужно утопить Беларусь в конфликте - смотрите 5 марта в проекте "Вопрос номер один"

Сейчас Запад всеми силами пытается втянуть в конфликт Беларусь. Но Президент сегодня еще раз подчеркнул: наша армия не принимала участия в спецоперации и не планирует! Если белорусы и будут воевать, то только на своей территории! Главная задача - защитить свою землю, свое государство, чем и занимаются люди в погонах, охраняя белорусские рубежи.

Все выпуски проекта "Вопрос номер один" смотрите здесь

Нас давят санкциями, обрушивают психологические атаки, делят на своих и чужих. И самое главное сейчас - отделять зерна от плевел. Кому нужно утопить Беларусь в конфликте? Кому выгодно затягивание переговорного процесса? Смотрите новый выпуск проекта "Вопрос номер один" в субботу в 19:00.

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