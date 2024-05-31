Кому удалось покорить "Телевершину"

31 мая вечером в Минске завершилась торжественная церемония вручения наград конкурса "Телевершина". Приветствие участникам направил Президент. На юбилейный, 15-й конкурс были поданы 222 заявки в 25 номинациях. Белтелерадиокомпания завоевала 9 "Телевершин" (и еще 4 у региональных ТРК), таким образом став лидером неформального зачета.

Репортер АТН Илона Волынец также получила заслуженную награду и рассказала, как проходила церемония.

Какой журналист не мечтает покорить "Телевершину"?! Но этот путь далеко не красная дорожка, как может показаться на первый взгляд. Эту церемонию телевизионщики очень любят, ведь это один из немногих поводов, чтобы собраться всем вместе. Красная дорожка, тематический антураж - в общем, тот момент, когда понимаешь: все-таки круто, что ты попал на ТВ.

Самый главный праздник для всех любителей телевидения и всех, кто здесь работает. Татьяна Матусевич, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь!"

Помимо того, что мы соревнуемся, мы пересекаемся со всеми своими коллегами из других телеканалов здесь сегодня. И да, где-то есть такой момент, что каждый хочет победить, но очень приятно встретить знакомых людей, так вот неформально и празднично с ними пообщаться. Екатерина Антонова, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь!"

Мы, конечно, должны все созидать вокруг себя именно сквозь свой талант. И показывать это людям. Все в наших руках, все в руках нашего большого классного медийного рынка. Андрей Козлов, корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании



Белорусская журналистика - это не про звезды и софиты. Время выбрало для нас другую миссию. Символично конкурсу предшествовал медиафорум с участием Президента, который оставил немало поводов для серьезных размышлений. Замглавы Администрации Президента Владимир Перцов озвучил приветствие участникам от главы государства.

Это поистине уникальное для отечественной медиасреды событие объединяет людей, чьи таланты и мастерство создают современный облик телеиндустрии в суверенной Беларуси. На экране и в жизни служат источником истины и нравственным ориентиром для белорусского зрителя. Владимир Перцов, заместитель главы администрации Президента Беларуси

222 заявки в 25 номинациях. На суд жюри представлены материалы, вышедшие в эфир за последние два года. Визитная карточка любого канала - информационная программа.

Победителем в номинации "Информационная программа" стала телепрограмма "Панорама", а в номинации "Общественно-политическая (публицистическая) программа" - "Понятная политика". Оба проекта - Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси.

На телевершине председатель Белтелерадиокомпании. Лучший общественно-политический ведущий, который еженедельно собирает за одним столом медиабоссов. В "Клубе редакторов" нет закрытых тем или неоднозначных трактовок.

Проделана большая работа за эти два года. Проектов гораздо больше, чем мы представили в этих номинациях. И, на мой взгляд, каждый из них достоин победы. Честное слово, если внимательно смотреть, если знать, какой труд людей в это вложен, это достойно Телевершины. И пусть кто-то сегодня эту статуэтку не получил, ничего страшного, к этому нужно стремиться. Кое-кто 17 лет ждал, ничего страшного. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Авторская журналистика по-прежнему фишка белорусского медиа. Рубить правду не привыкать Ксении Лебедевой. У нее статуэтка за авторскую программу.

Самое важное, наверное, любовь зрителей и смотрибельность нашей программы. Потому что мы действительно стараемся, и мы хорошо знаем тех людей, свою аудиторию, кто нас смотрит. И нас смотрят сегодня не только в Беларуси, нас смотрят и за границей. И программу "Это другое" действительно боятся по-настоящему наши оппоненты. Ксения Лебедева, специальный корреспондент агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Лучший репортер - Анастасия Бенедисюк. Она автор документальных фильмов, спецрепортажей, а также рубрики "План Б". За правду и хлесткое слово Евросоюзом Настя была включена в санкционный список.

Я считаю и уверена, что в нашей профессии должна быть конкуренция. Мои конкуренты очень серьезные. Я с ними столкнулась в этом году плечом к плечу, когда мы были в одной командировке, освещали космос. И это так прекрасно, что у нас в стране есть такие инфоповоды. На следующей телевершине обязательно еще встретимся уже с космической тематикой. Анастасия Бенедисюк, корреспондент агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Журналисты не копирайтеры. Это люди, которым под силу разоблачать фейки и снимать документальное кино. В расследовательской журналистике приз в рукахтворческой группы за фильм-расследование "Гаспар" на связь не вышел".

В политтехнологиях и глобальных мировых процессах легко разбираемся благодаря Сергею Гусаченко. Его "Понятная политика" возглавила тройку общественно-политических программ.





Пользуясь случаем, хочу передать привет своей супруге Ольге Маккей. Ее сегодня здесь нет, она находится дома по самой приятной для каждой семьи причине. Хочу сказать ей спасибо за поддержку, понимание и порой весьма интересные креативные идеи, которые она периодически подбрасывает в копилку "Понятной политики". Сергей Гусаченко, первый зампредседателя Белтелерадиокомпании

Главный вопрос для любой профессии: а есть ли смена? Кто завтра возьмет в руки микрофоны и телекамеры? Ответ на сцене конкурса - это молодежная программа "Пин-код" телеканала "Беларусь 2".

Они без проблем вводят свой "Пин-код" в историю отечественного телевидения, уверенно держатся перед камерой, работают в прямом эфире, а главное – понимают, о чем говорят.

Задавать вопросы тоже нужно уметь, ведь по ту сторону экрана всегда ждут откровений. "Вопрос номер один" - первый в жанре интервью.

Спасибо Агентству теленовостей за то, что мы реально команда. Спасибо Белтилерадиокомпании, руководству, за то, что вы даете нам возможность творить, а иногда, на самом деле, немножечко мотивируете нас, условно говоря, творить, потому что, на самом деле, без волшебного пинка иногда бывает творческий кризис. Поэтому спасибо вам в том числе и за этот творческий пинок. Вероника Бута, корреспондент агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

В организации ток-шоу на этот раз нет равных СТВ. Надо отдать должное коллегам: вместе с экспертами по существу они говорят каждую неделю в прямом эфире.

Не по пятам, а рядом с крупными телеканалами региональные масс-медиа. Статуэтки уехали в Могилев, Витебск.

Победу в номинации "Спортивный проект" одержали "Герои". Проекты "Фактор.by" и "Фактор.by 60+" назвали лучшими развлекательными проектами.