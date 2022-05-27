Кому покорится "Телевершина" - интрига раскроется на церемонии награждения вечером, 27 мая
Покоривших "Телевершину" назовут уже сегодня вечером! Церемония награждения впервые пройдет на минской Falcon Club Арене. Престижный теле "Оскар" собрал две с половиной сотни заявок. В шорт-лист войдет только три десятка победителей. Имена пока в секрете. Из нововведений - список номинаций, жюри, обновленная статуэтка и гимн конкурса. Отметят "Авторский блог", "Программу-интервью" и интригующая номинация уровня Гран-при - "Единым фронтом".
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: На глазах у людей появились новые звезды, новые передачи. На свет божий вышел второй эшелон, он оказался крайне талантливым. Конечно, ушли некоторые люди, многие ожидали, что телевидение остановится. На мой взгляд, оно стало еще интереснее, еще не все проекты, которые мы задумали, сделаны.
Павел Лазовик, ведущий Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: Информационное вещание особенно в этот раз представлено на "Телевершине". После долгого перерыва мы наблюдаем большой всплеск интереса аудитории и именно зрителей к ток-шоу, дискуссиям, к обсуждениям и авторской журналистике. Здесь будут хорошие имена, вкусные номинации. Я думаю, это будет своего рода таким новаторским ходом в "Телевершине".
Татьяна Король, ведущая Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:Пять лет назад была последняя церемония, телевидение кардинально изменилось. Мы работаем в соцсетях, мессенджерах, поэтому и формат "Телевершины" будет уже другой.
Телеверсия церемонии - на "Беларусь 1" в субботу вечером
Организация "Телевершины" - за Белтелерадиокомпанией. Телетрансляция церемонии не останется в кулуарах. Ее покажут зрителям "Беларусь 1" в эту субботу, 28 мая, в 18:00.