Кому положены скидки на товары для школы?

Организована продажа также со скидками для детей-инвалидов, для многодетных семей. Организациями Белкоопсоюза также предоставляются скидки на товары школьного ассортимента для такой категории покупателей. Например, Белкнига предоставляет скидки 5 % на школьно-методическую литературу.

У родителей и школьников горячая пора подготовки к школе . Одежда делового стиля, спортивная форма, обувь и канцтовары в ассортименте представлены в магазинах Беларуси. Есть не только новые коллекции, но и товары прошлых сезонов. Их можно купить со скидкой. Для стимулирования потребительского спроса организациями проводятся маркетинговые мероприятия: дни скидок до 35 %, розыгрыши, вручение подарков для школьников. Для многодетных семей отдельная скидка. Предлагаются программы кредитования и рассрочки.В Минске большие школьные ярмарки планируются в выходные дни - 20 и 27 августа.