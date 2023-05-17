Кому понадобится разрешение для выезда за границу из Беларуси

В Законе "Об изменении законов" утвердили категории граждан, которым потребуется особое разрешение для выезда из Беларуси. Документ вступил в силу 16 мая, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

За пределы республики не смогут выехать лица, которым предъявили иск в порядке гражданского судопроизводства или по экономическим делам. Под запрет попадают и юрлица с долгами.

По новому закону выезд ограничен гражданам, в отношении которых ведется административный процесс за совершение правонарушений против порядка управления. Это положение начнет действовать с 16 ноября.

Как изменится порядок выезда для должностных лиц и военных?

Комитет государственной безопасности теперь имеет право запрещать выезд белорусам на полгода в интересах национальной безопасности.

Чиновники, лица, занимающие высшие государственные должности, председатели областных и Минского городского исполкомов, а также руководители силовых ведомств для выезда за пределы страны должны согласовать поездку с Президентом - получить официальное разрешение.

Аналогичный порядок действует для военнослужащих, сотрудников воинских формирований и военизированных организаций, однако им необходимо разрешение от силовых структур.

Новый закон определяет особые правила выезда за границу для тех, кто имеет какое-либо отношение к государственным тайнам. Отказать в выезде могут и должностным лицам, и работникам, которые занимаются техобслуживанием в госорганах и при этом допущены к секрету.

Что еще изменится по новому закону?

Получить отсрочку от армии могут молодые люди, которые учатся за границей только по направлениям республиканских органов государственного управления (государственных организаций), реализующихся по государственным программам.

Отложить службу также могут учащиеся за границей студенты, которые на момент опубликования закона уже поступили в вуз на очную форму обучения в несовершеннолетнем возрасте. При этом у них не будет права на повторную отсрочку.

Еще закон вносит корректировки в ряд законодательных актов, касающихся биометрических паспортов и заграничного ПМЖ выезда. Теперь при оформлении постоянного проживания в другом государстве белорусам не будут выдавать документ особой серии - будут ставить соответствующую отметку в паспорте.