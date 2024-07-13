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Кому поступают деньги, которые пахнут смертью - военные авантюры НАТО разложим в "Понятной политике"

Саммит ракетопожатия. НАТО продолжает толкать планету в пучину противоречий. Как альянс стал обманщиком и почему от гаранта безопасности не осталось и следа. Оружие на миллиарды, рекордные прибыли и маховик ВПК. Кому поступают деньги, которые пахнут смертью. Военные авантюры разложим в "Понятной политике".

Смотрите в понедельник, 15 июля, после "Панорамы".

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