Кому поступают деньги, которые пахнут смертью - военные авантюры НАТО разложим в "Понятной политике"

Саммит ракетопожатия. НАТО продолжает толкать планету в пучину противоречий. Как альянс стал обманщиком и почему от гаранта безопасности не осталось и следа. Оружие на миллиарды, рекордные прибыли и маховик ВПК. Кому поступают деньги, которые пахнут смертью. Военные авантюры разложим в "Понятной политике".