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Кому предстоит оставаться дома? Правительство установило требования по самоизоляции граждан
Минздрав не исключает новых случаев завоза коронавируса, поскольку часть белорусских граждан по-прежнему находится за пределами страны. По словам министра, вчера были зарегистрированы случаи завоза из Нью-Дели и Лондона. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, правительство приняло постановление, определив самоизоляцию как обязательное государственное мероприятие.
Итак, самоизоляции подлежат граждане Беларуси, а также иностранцы, у которых диагностирован коронавирус. Кроме того, ограничения касаются контактов первого и второго уровней.
Для первого уровня это 14 дней изоляции с момента последнего контакта с заболевшим, для второго - до момента исчезновения симптомов.
Самоизоляция обязательна:
- белорусам и иностранцам с COVID-19
- контактам первого
- контактам второго уровня
Всем гражданам на время самоизоляции выдается больничный. Но тем, кто нарушит требования, выплаты по временной нетрудоспособности сократят на 50 %. Самоизолированным запрещено покидать места проживания. Нельзя приезжать на работу и учебу, посещать магазины и общепит, выставки и концерты. Под запретом кинотеатры, вокзалы, спортивные мероприятия и другие места массового пребывания людей.
Самоизоляция. Запрещено:
- покидать места проживания
- посещать работу/учебу
- магазины, кафе
- спортивные мероприятия
- места массового пребывания людей
Исключения сделаны лишь для посещения продовольственного магазина или аптеки поблизости, а также выноса мусора. Но в этих случаях обязательно с использованием маски и избегая контактов с другими людьми.
Допустимо:
- посещение продовольственных магазинов
- аптек
- вынос мусора
Если здоровье ухудшается - повышается температура, появляется кашель и одышка - следует обратиться в скорую по телефону 103 или отправить SMS, при этом сообщив о самоизоляции. За нарушение требований предусмотрена ответственность согласно законодательству.
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