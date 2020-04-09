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Кому предстоит оставаться дома? Правительство установило требования по самоизоляции граждан

Минздрав не исключает новых случаев завоза коронавируса, поскольку часть белорусских граждан по-прежнему находится за пределами страны. По словам министра, вчера были зарегистрированы случаи завоза из Нью-Дели и Лондона. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, правительство приняло постановление, определив самоизоляцию как обязательное государственное мероприятие.
Итак, самоизоляции подлежат граждане Беларуси, а также иностранцы, у которых диагностирован коронавирус. Кроме того, ограничения касаются контактов первого и второго уровней.

Для первого уровня это 14 дней изоляции с момента последнего контакта с заболевшим, для второго - до момента исчезновения симптомов.

Самоизоляция обязательна:

  • белорусам и иностранцам с COVID-19
  • контактам первого
  • контактам второго уровня

Всем гражданам на время самоизоляции выдается больничный. Но тем, кто нарушит требования, выплаты по временной нетрудоспособности сократят на 50 %. Самоизолированным запрещено покидать места проживания. Нельзя приезжать на работу и учебу, посещать магазины и общепит, выставки и концерты. Под запретом кинотеатры, вокзалы, спортивные мероприятия и другие места массового пребывания людей.

Самоизоляция. Запрещено:

  • покидать места проживания
  • посещать работу/учебу
  • магазины, кафе
  • спортивные мероприятия
  • места массового пребывания людей

Исключения сделаны лишь для посещения продовольственного магазина или аптеки поблизости, а также выноса мусора. Но в этих случаях обязательно с использованием маски и избегая контактов с другими людьми.

Допустимо:

  • посещение продовольственных магазинов
  • аптек
  • вынос мусора

Если здоровье ухудшается - повышается температура, появляется кашель и одышка - следует обратиться в скорую по телефону 103 или отправить SMS, при этом сообщив о самоизоляции. За нарушение требований предусмотрена ответственность согласно законодательству.

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