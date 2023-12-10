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Кому противопоказано лечебное голодание - отвечает специалист
Факт
Для одних отказ от еды - это здоровый образ жизни, для других - самоистязание. В погоне за стройной фигурой многие прибегают к лечебному голоданию. Кому такой метод похудения категорически не подходит?Об этом рассказал председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация врачей" Дмитрий Шевцов.
Он отметил: проблемы со здоровьем у человека начинаются уже после десяти дней неполного голодания.
"Чувство голода свидетельствует о том, что запасы гликогена - основного источника быстрой энергии - подошли к концу, требуется зарядка. Если ее не происходит, наступает так называемый голодный кризис. В норме показатель индекса массы тела должен составлять от 18,5 до 25. Если же он меньше 16, то это значительный дефицит массы тела", - подчеркнул Дмитрий Шевцов.
Далеко не всегда лечебное голодание оказывается полезным."Лечебное голодание - метод немедикаментозного лечения, оздоровления, очищения и омоложения организма. Но стоит учитывать, что голодание может провоцировать возникновение ацидоза - состояния, которое проявляется в виде белого налета на языке и ярко выраженного запаха ацетона изо рта. Недостаток углеводов вызывает ускоренное расщепление жиров и приводит к дефициту энергии. В результате начинает вырабатываться большое количество патогенных веществ, наступает интоксикация. Также голодание может повлечь за собой обострение хронических заболеваний, особенно заболеваний ЖКТ", - добавила врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион.
Перечень противопоказаний для лечебного голодания
Перечень противопоказаний для лечебного голодания достаточно велик. Это выраженный дефицит массы тела (более 15 % от должных величин), системные заболевания крови, тиреотоксикоз, нарушение сердечного ритма.
К противопоказаниям также относятся сердечная недостаточность, выраженная артериальная гипертензия, желчнокаменная и мочекаменная болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, лихорадка любого генеза, беременность, период лактации и, конечно, детский и старческий возраст.
Фото:pixabay.com
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