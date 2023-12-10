Кому противопоказано лечебное голодание - отвечает специалист

Для одних отказ от еды - это здоровый образ жизни, для других - самоистязание. В погоне за стройной фигурой многие прибегают к лечебному голоданию. Кому такой метод похудения категорически не подходит?Об этом рассказал председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация врачей" Дмитрий Шевцов.



Он отметил: проблемы со здоровьем у человека начинаются уже после десяти дней неполного голодания.



"Чувство голода свидетельствует о том, что запасы гликогена - основного источника быстрой энергии - подошли к концу, требуется зарядка. Если ее не происходит, наступает так называемый голодный кризис. В норме показатель индекса массы тела должен составлять от 18,5 до 25. Если же он меньше 16, то это значительный дефицит массы тела", - подчеркнул Дмитрий Шевцов.

Далеко не всегда лечебное голодание оказывается полезным."Лечебное голодание - метод немедикаментозного лечения, оздоровления, очищения и омоложения организма. Но стоит учитывать, что голодание может провоцировать возникновение ацидоза - состояния, которое проявляется в виде белого налета на языке и ярко выраженного запаха ацетона изо рта. Недостаток углеводов вызывает ускоренное расщепление жиров и приводит к дефициту энергии. В результате начинает вырабатываться большое количество патогенных веществ, наступает интоксикация. Также голодание может повлечь за собой обострение хронических заболеваний, особенно заболеваний ЖКТ", - добавила врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион.

