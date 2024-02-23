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Кому теперь принадлежит треть мировых запасов чернозема - судьбу украинских земель обсуждают эксперты в "Клубе редакторов"

Пример того, к чему приводит потеря суверенитета. Кому на самом деле принадлежит Украина? В стране треть мировых запасов чернозема и почти половина уже распродана иностранным компаниям.

Так для кого боевые действия - хлеб насущный? Факты и методы выкачивания ресурсов. Урок, в том числе и для нашего государства. Эксперты и гости в новом выпуске "Клуба редакторов" обсуждают фундаментальные причины кровавого конфликта, на котором кто-то просто наживается.

Очередная порция фейков западной пропаганды. Покажем и расскажем на конкретных примерах - как их СМИ обманывают свою аудиторию. Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 23 февраля сразу после проекта "Фактор.by 60+".

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