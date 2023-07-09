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Кому точно можно верить в условиях современной информационной войны

Преемственность поколений - это связь между прошлым и будущим, нить, которую невозможно разорвать. Важно передать историческую память молодежи, наследникам победителей, а еще взрастить чувство гордости за то, что совершили их предки, и вдохновить на собственные подвиги ради своей родной страны, которая сегодня как никогда нуждается в защите.

О воспитании в себе чувства патриотизма и о том, кому точно можно верить в условиях современной информационной войны, наша корреспондент Виктория Радевич поговорила с будущим офицером - курсантом белорусского Института пограничной службы.

Интервью смотрите в видео.

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