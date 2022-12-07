Кому увеличат зарплаты, как будут расти пенсии и пособия и что изменится в налогообложении в Беларуси - финансовая стратегия - 2023

Сегодня в Овальном зале депутаты голосовали за документы, которые определяют финансовую стратегию - 2023, какими будут республиканский бюджет, фонд соцзащиты, налогообложение. В основе пакета документов - сценарий развития экономики.

Несмотря на всю сложность нынешнего года, Беларусь продолжит выполнять социальные гарантии - этот курс подтвердили и в парламенте, поддержав в первом чтении проекта республиканского бюджета. Говорили сегодня и о мерах борьбы с коррупцией, и о трудовой миграции. Вероника Бута рассказала об основных новациях.

Самые ожидаемые документы под занавес года. Проект бюджета-2023 и формирование фонда соцзащиты. Главный финансовый кошелек, здесь без неожиданностей, сохранит свою социальную направленность. В приоритете - национальная безопасность, поддержка экономики, здоровье и образование. Сегодня документ выдержал первое чтение.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2023 год

Если в цифрах, то на социальную сферу в бюджете забронировано более 27 млрд рублей. Акцент на зарплату труда в бюджетных организациях. Ориентир для них - 1,5 тыс. рублей, или 75 % от средней по стране. Рост доходов отдельных категорий граждан обеспечат в том числе за счет специальных отраслевых надбавок. Речь о медиках, учителях, соцработниках, воспитателях. Механизм апробирован в этом году.

Объем этих надбавок где-то 600 млн рублей, на следующий год они прирастут практически на треть и составят уже около 900 млн. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси

Строительство новых детских садов, спортивных объектов, поликлиник и больниц - один из приоритетов. В государственном кошельке также найдут деньги на обновление парка автомобилей скорой помощи, школ и социальных служб. Республиканский бюджет - 2023 полностью обеспечивает стабильность и социальную защиту каждого белоруса, убеждены депутаты.

"В частности, в системе здравоохранения сохраняется финансирование на одного жителя в размере 1118 рублей. Необходимо отметить, что 40 % от общего финансирования пойдет на оказание медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях, в том числе и на скорую медицинскую помощь".

Неприкосновенен в госбюджете и семейный капитал. Зарезервировано свыше 400 млн рублей. Такая форма поддержки семей с детьми действует в нашей стране с 2015 года и себя хорошо зарекомендовала.

Все те семьи, а их ежегодно более 10 тыс., которые обращаются за помощью, будут обеспечены. Надо сказать, что достаточно большое количество пользуется теми мерами, которые были приняты, чтобы семейный капитал получить досрочно на улучшение жилищных условий. И эти семьи тоже ресурсы получают. Юрий Селиверстов

Проект Закона "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2023 год" принят в двух чтениях

Беларусь сохраняет обязательства по выплате пенсий, пособий и больничных. На эти цели направят свыше 24,5 млрд рублей. «Смету» депутаты принимают сегодня сразу в двух чтениях.

Если мы говорим о пенсиях, то на следующий год предполагается направить ресурсы в размере 18,8 млрд рублей. Это 2,4 млн пенсионеров, которые будут обеспечены своевременно и в полном объеме пенсией. В каком размере? Рост мы закладываем где-то на 15 %. Понимаем, что доходы бюджета фонда увязаны с ростом зарплаты, поэтому как будет расти заработная плата в следующем году, соответствующе будет расти пенсия. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси

В среднем, ожидается, что выплаты по возрасту составят 693 рубля в месяц. Согласно пакету финансовых документов, трудовые пенсии будут расти каждый квартал. В течение года будут увеличиваться и все виды пособий, в том числе по уходу за ребенком. Резервы для этого есть.

"Бюджет фонда на 2023 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования, в сумме 536,5 млн рублей. Это позволит гарантировать выплаты всех видов пенсий и пособий в планируемых объемах".

Налоги в 2023 году

Уплата налогов - залог того, что все социальные гарантии будут выполнены в срок. Ведь основные доходы бюджета традиционно формируются за счет фискальных сборов. Системные изменения в отношении подходов к налогообложению депутаты рассмотрели 7 декабря в первом чтении. В 2023 году налог на прибыль повысят на 2 %. Чтобы компенсировать налоговое бремя, увеличат размер инвестиционного вычета до 50 %.

Если организации свою прибыль будут вкладывать в модернизацию своего производства, то практически 50 % вообще не будут облагаться никакими налогами. Петр Вабищевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

За регионами остается право вводить налог на пересечение границы. Эти средства направят на борьбу с последствиями пандемии. Особая тема - изменения для ИП, ремесленников и самозанятых, владельцев агро- и экоусадеб. Например, самозанятые будут платить налог на профессиональный доход, им необходимо установить специальное мобильное приложение. Кроме того, будут проиндексированы ставки земельного налога.

Петр Вабищевич обозначил, что "индивидуальные предприниматели уже не смогут применять упрощенную систему налогообложения. Останется единый налог и общая система налогообложения. Сокращается количество видов деятельности по единому налогу. Перечень будет опубликован".