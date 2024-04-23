Кому в Минске отключат горячую воду в мае? Узнали адреса

Теплоснабжающие организации белорусской столицы еще не успели полностью завершить текущий отопительный сезон, а уже задумались о подготовке и профилактическом ремонте оборудования теплоисточников и тепловых сетей к новому осенне-зимнему периоду. С этими работами связано отключение в жилфонде горячего водоснабжения, пишет 1PROF.BY.

Список с адресами плановых отключений горячей воды в последнем месяце весны ужеопубликовало"Минскэнерго". Уточняется, что теплоснабжающая организация принимает меры, чтобы максимально сократить время отсутствия горячего водоснабжения в ходе плановых работ по подготовке городского хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний сезон 2024/2025 г. у потребителей, находящихся на обслуживании филиала "Минские тепловые сети". Если испытания трубопроводов теплосетей пройдут успешно и не будет выявлено дефектов, которые потребуют незапланированных ремонтно-восстановительных работ, то горячая вода в квартирах будет отсутствовать не более 13 суток, уверяют на предприятии.

Итак, готовить тазики или брать напрокат бойлеры минчане могут уже с середины мая. Первые отключения запланированы уже с15мая по адресам:

Большое Стиклево, 102 к.5;

Новодворский сельсовет, 40, 40 к.1, 40 к.2;

пер. Бехтерева, 3, 5, 6, 7, 10, 12;

пер. Броневой, 1, 3, 5, 5а, 4, 10а, 10, 12, 13, 15, 15а;

пер. Войсковый, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

пер. Козлова, 25;

пер. Нагорный, 6б;

пер. Твердый, 1-й, 5, 11;

пл. Парижской коммуны, 1;

пр. Машерова, 4, 6а, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17/4, 17г, 18, 20, 25, 29, 33, 35;

пр. Независимости, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;

пр. Партизанский, 52, 52а, 54, 56, 56к.2, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 81, 81-Б, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87б, 89, 89а, 89б, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 87а, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 116, 117а, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149;

ул. Азгура, 1, 1а, 1б, 3, 4, 5;

ул. Ангарская, 2 к.1, 2 к.2, 2к.3, 3к.1, 3 к.2, 3 к.3, 4 к.1, 4 к.2, 5 к.3, 5 к.4, 5 к.6, 7, 9 к.1, 9 к.2, 11, 13 к.1, 13 к.2, 15 к.1, 17б, 21;

ул. Андреевская, 3, 3к.2, 4, 5к.2, 7 к.1, 7 к.2, 11;

ул. Антоновская, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14б, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

ул. Берестянская, 2, 3, 4, 5, 6, 12;

ул. Бехтерева, 5, 6а, 9, 10, 12, 16;

ул. Богдановича, 6, 8, 33, 35;

ул. Ботаническая, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Бровки, 21к.2, 25, 30, 32, 32а, 32б, 40;

ул. Бядули, 2, 2к.3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

ул. В.Хоружей, 1а, 3, 3а, 3в, 5, 5а, 5б, 7, 9, 11;

ул. Варвашени , 1, 4, 6к.1, 6к.2, 6 к.3, 6 к.4, 7, 7б, 8 к.1, 8 к.2, 8к.3, 9, 10, 11, 12, 13 к.4, 14, 15, 16, 18, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 22а, 22 к.1;

ул. Долгобродская, 1, 75;

ул. Жилуновича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

ул. З. Горка, 3, 4, 4 к.1, 4к.3;

ул. Захарова, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29а, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 50В, 50Д, 52 к.2, 52к.1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61А, 62, 63, 63а, 64, 65 к.1, 67 к.1, 67 к.2, 68, 69, 72, 73а, 74, 76, 77а, 104;

ул. Ивановская, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 43А, 50;

ул. Киселева, 3, 5, 4, 6а, 6б, 6в, 7, 9, 9 к.1, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 42/2, 43, 45, 55, 61, 61а, 67;

ул. Козлова, 2, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17 к.1, 17 к.2, 19, 20, 22, 23, 23а, 25, 25а, 26, 26 к.8, 27а, 28, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;

ул. Коммунистическая, 3, 4, 5, 6, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 24, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 86;

ул. Корицкого, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Котовского, 2, 9, 9а;

ул. Красная, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17к.1, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 22, 23 к.5;

ул. Краснозвездная, 6, 8, 18, 18б;

ул. Кропоткина, 22, 44;

ул. Куйбышева, 14, 16, 17, 19, 19а, 25а, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38;

ул. Кулешова, 4, 4а, 6;

ул. Лазо, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Магнитная, 30;

ул. Марьевская, 5, 5а,7а;

ул. Михайлова, 3;

ул. Мичурина, 3, 7;

ул. Молодежная, 3 к.1, 3 к.2;

ул. Нагорная, 12;

ул. Народная, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53 к.1, 53 к.2, 54;

ул. Огарева, 1, 3;

ул. Одесская, 4, 6, 8, 14;

ул. Омельянюка, 3, 5, 7, 15в, 15, 18, 19;

ул. Орджоникидзе, 10, 17;

ул. Пашкевич, 3, 5, 9;

ул. Первомайская, 3, 3а, 3В, 7, 9, №1 по г. п.(быв.9А), 11, 15, 17, 18, 20, 22 к.1, 22 к.2, 22к.3, 24к.1, 24 к.3, 26 к.1, 28;

ул. Платонова 1а, 1б, 3, 10, 12а, 12б, 13, 14б, 15, 18, 20, 20а, 20б, 20б к.1;

ул. Плеханова, 1, 1а, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Пржевальского, 2;

ул. Пугачевская, 1, 3, 6, 10, 20, 22, 24;

ул. Пулихова, 3, 5, 6, 7 к.1, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 к.1, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51;

ул. Радиальная, 17, 23;

ул. Румянцева, 3, 4, 5, 6, 6к.1, 7, 10, 12, 14, 13, 15, 17;

ул. Седова, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Слесарная, 3, 4, 18, 20, 35, 44, 46, 48;

ул. Смоленская, 15, 15а, 25, 27, 27 к.2, 31, 33;

ул. Смолячкова, 4, 5, 10;

ул. Соломенная, 13, 23А;

ул. Социалистическая, 2, 2к.17, 5, 7, 9, 9 к.1, 11, 17, 18, 18а, 26, 26к.13, 28;

ул. Старовиленская, 52, 54;

ул. Сторожевская, 15, 15а;

ул. Строителей, 1, 2, 4, 5а, 6, 8;

ул. Трудовая, 1а, 3, 5, 6, 10;

ул. Тухачевского, 11, 15, 17, 19;

ул. Украинская, 1, 3;

ул. Филатова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7;

ул. Фрунзе, 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 19к.1;

ул. Центральная, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8а, 25, 45, 47;

ул. Чайкиной, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16;

ул. Чапаева, 3, 4, 4а, 5, 6;

ул. Челюскинцев, 3, 5, 7, 9, 14, 71, 73;

ул. Чичерина, 1, 2, 3, 3б, 4, 11.

С16 маявременно прекратят подачу горячей воды на улицах:

2-й пер. Люксембург, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8;

3-ий Загородный пер, 4а, 4в;

пер.1-й Загородный, 20;

пер.4-й Загородный, 58б, 60, 64а;

пер. Асаналиева, 4а, 5;

пер. Корженевского, 2а, 2в, 6б;

пер. Стебенева, 4, 5, 20А;

пр. Дзержинского, 3, 3а, 3ак.1, 5, 8, 9, 10, 19, 32, 34, 55, 59, 60;

пр. Жукова, 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, 25 к.1, 25 к.2, 27, 29;

пр. Пушкина, 1, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 20, 22, 23, 24, 24а, 25а, 25, 27, 29, 29б, 36, 38, 40 к.1, 40 к.2, 40к.3, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;

ул. 1-я Землемерная, 4;

ул. 3-го Cентября, 1, 1а, 12а, 14;

ул. Академика Курчатова, 1, 1а, 1к.4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. Асаналиева, 27, 29, 84 к.2;

ул. Берута, 3б, 3бк.1, 5, 7, 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 9 к.4, 9 к.5, 11, 11а, 13, 14, 15 к.1, 15 к.2, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3, 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 17 к.4, 18 к.1, 18 к.2, 18к.3, 20, 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3, 22 к.4, 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 24 к.4;

ул. Бирюзова, 5, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Брестская, 56к.1, 56к.2, 60, 62, 64, 66, 68а, 68 к.1, 68 к.2, 68 к.3, 70 к.1, 70 к.2, 70 к.3, 70к.4, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86;

ул. Верещагина, 27а, 29а, 75;

ул. Волоха, 1, 2, 3 к.1, 3 к.2, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 39, 41;

ул. Грушевская, 5, 9, 11, 11в, 22, 131, 133, 135, 148;

ул. Гурского, 52;

ул. Гусовского, 2, 4, 6, 10, 20, 20а, 63;

ул. Железнодорожная, 21а, 23, 27а, 27 к.1, 27 к.2, 31 к.1, 41, 124, 126, 126а, 126б, 128, 128а, 130, 134, 136 к.1, 136 к.2, 136 к.3;

ул. Казинца, 35, 35а, 37, 43а ,45, 47, 48, 49, 50, 51к.1, 51к.2, 51к.3, 60, 62 а, 62к.2, 62, 64, 64а. 66, 66 к.2, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 83а, 84, 85, 86 к.1, 87, 89, 89 к.2, 90а, 90 к.2, 90 к.3, 91, 92 к.2, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 105 к.1, 105 к.2, 105 к.3, 109, 110, 112, 113 к.1, 114 к.1, 114 к.2, 116, 118, 120, 122, 95, 97 к.1, 97 к.2;

ул. Кальварийская, 25, 27, 29, 29 к.1, 29 к.2, 33, 33 к.3, 33 к.8, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54 к.1, 54 к.2, 56 к.1, 56 к.2, 58 к.1, 58 к.2, 60, 62;

ул. Карпова, 1, 6, 8;

ул. Кижеватова, 90;

ул. Коржа, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26;

ул. Корженевского, 1 к.1, 1к.2, 2, 3, 4, 4а, 4е, 5, 6а, 7, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, 9 к.1, 9 к.2, 10а, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, 10 к.4, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16ж, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 41, 45, 19, 18б;

ул. Куприянова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ландера, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36д, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 60 к.1, 60 к.2, 62 к.1, 62 к.2, 62 к.3, 64, 66, 68, 70, 72 к.1, 72 к.2, 72 к.3, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 120;

ул. Лермонтова, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 34, 36;

ул. Либкнехта, 49, 51, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 71а, 73, 75, 77а, 80 к.1, 80 к.2, 80 к.3, 81, 82, 84 к.1, 84 к.2, 84 к.3, 86 к.1, 86 к.2, 96, 98, 100, 102, 103, 106а, 123а, 127, 129, 135;

ул. Люксембург, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 105а, 107, 109, 109а, 110, 110б, 111а, 112, 113, 115, 115а, 116, 122, 132, 136, 138, 140, 143, 146к.2, 147, 148, 150, 151, 152, 156, 161, 162, 163, 165, 167, 168к.1, 168к.2, 169, 170, 171а, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 193, 195, 197;

ул. Минина, 2, 4, 14, 16, 18, 20;

ул. Н. Орды, 20;

ул. Одоевского, 6а, 8, 10, 10б, 12, 23, 25, 35, 37, 45, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 81, 83 к.1, 83 к.2, 85, 87

ул. Окрестина, 30;

ул. Ольшевского, 3 к.1, 3 к.2, 4, 5 к.1, 5 к.2, 6, 7 к.1, 7 к.2, 8, 9к.1, 9 к.2, 11, 13, 13 к.2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 к.1, 27 к.2, 29 к.2, 33 к.1, 33 к.2, 37 к.1, 37 к.2, 41;

ул. Пермская, 46, 48, 50, 51;

ул. Пинская, 14, 16, 18;

ул. Пономаренко, 4, 6, 6а, 10;

ул. Притыцкого, 2а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 к.2,18 к.3,18 к.4, 20, 22, 24, 26

ул. Серова, 1, 2а, 4;

ул. Скрыганова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Стасова, 15;

ул. Стебенева, 2, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6 к.4, 20, 20 к.1, 20 к.2, 20 к.3, 22;

ул. Уманская, 51, 53, 55;

ул. Харьковская, 16, 58, 72, 74, 76, 78 к.1, 78 к.2, 78 к.3, 78 к.4, 80 к.1, 80 к.2, 80 к.3, 80 к.4, 80 к.5, 82, 86, 86а, 88;

ул. Хмелевского, 12а, 33, 38;

ул. Щорса, 44, 46;

ул. Янки Мавра, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21 к.2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41.

С22 маяготовить тазики придется минчанам, которые проживают:

ул. Бурдейного, 6, 8, 10, 47;

ул. Домбровская, 9, 15;

ул. Лещинского 4, 4А, 8, 8 к.4, 12, 14, 14А;

ул. Матусевича 35;

ул. Одинцова, 63 к.2, 69, 69А;

ул. Притыцкого, 60, 62, 62к.2, 64Б, 79, 97;

ул. Шаранговича, 4;

ул. Якубовского, 33, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 52а, 52Б, 68, 70, 74, 76, 78, 80.

С23 маяплановые работы по профилактике и ремонту теплосетей с отключением горячего водоснабжения запланированы у потребителей по адресам:

1-ый пер. Фомина, 8;

3-й Брестский пер., 17а;

3-й пер. Зубачева, 1, 3, 5;

пер. Корженевского, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 28, 30, 32;

пер. Южный, 5;

пр. Мира, 1, 12, 14, 16, 18, 20;

тупик Брест-Литовский, 13;

тупик Брилевский, 55;

ул. Асаналиева, 1, 2, 4, 5, 6 к.1, 6 к.2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3, 15, 20 к.1, 20 к.2, 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3. 24, 26, 28, 30, 32, 34 к.1, 36 к.1, 36 к.2, 38 к.1, 34к.2, 40, 40 к.1, 40б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72,

ул. Аэродромная, 28, 30, 16;

ул. Белградская, 6, 8, 9, 11, 14, 16;

ул. Братская, 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

ул. Брестская, 2, 18, 34, 42, 40б, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 87, 90;

ул. Брилевская, 31, 33, 35, 37;

ул. Жореса Алферова, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

ул. Казинца, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 8а, 11, 12, 13а, 17 к.2, 21 к.2, 24, 24а, 32, 33;

ул. Кижеватова, 1, 1а, 1б, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 7к.2, 8, 9, 10, 58, 62, 62в, 64, 66, 68, 70а, 72 к.1, 72 к.2, 72 к.3, 74, 76, 78, 80 к.1, 80 к.2;

ул. Корженевского, 51;

ул. Левина, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13;

ул. Лученка, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 24, 26, 2, 19, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Осиповичская, 5, 5а, 18;

ул. Пуховичская, 8, 20, 21;

ул. Савицкого, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 8, 20, 22;

ул. Серова, 1Б, 16, 18;

ул. Теслы, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 ,16, 17, 18, 19, 24, 26;

ул. Черниговская, 46, 46а;

ул. Чкалова, 38 к.1.

С29 маяперекроют горячую воду для минчан, которые проживают на улицах:

Игуменский тракт, 11;

проезд Голодеда, 3, 5, 7к.1, 9, 11, 13, 15, 15 к.2, 15 к.3, 15Б, 17, 19, 21, 23, 25;

проезд Ташкентский, 2, 3, 4, 6, 6 к.2, 7, 8, 10, 12;

ул. Ауэзова, 4, 4 к.1, 5, 6, 7 к.1, 7 к.2, 8, 8а, 8б, 8 к.3, 9, 10, 10а, 11, 12, 14;

ул. Голодеда, 1, 2, 2а, 3, 4, 5 к.1, 6, 8 к1, 8 к.2, 8 к3, 9, 10, 11, 11 к.2, 13, 13а, 15, 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 17 к.4, 17 к.5, 19 к.1, 21, 21 к.2, 23 к.1, 23 к.2, 25, 27, 29, 31, 31а, 34а, 37 к.1, 37 к.2, 39 к.1, 39 к.2, 39 к.3, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 51 к.1, 51 к.2, 53 к.1, 53 к.2, 55, 57 к.1, 57 к.2, 57 к.3, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77;

ул. Корзюки, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46

ул. Краснослободская, 1, 3 к.1, 3 к.2, 5, 7, 9 к.1, 9 к.2, 11, 13, 15 к.1, 15 к.2, 17, 19, 84;

ул. Подлесная 83;

ул. Прушинских, 23, 25;

ул. Скорины, 6б, 8к.1, 8к.2, 10, 12, 13, 14, 15, 16,16а, 20, 24;

ул. Старобинская, 20, 20а;

ул. Ташкентская, 1, 2, 2а, 4 к.1, 4 к.2, 4 к.3, 6 к.1, 6 к.2, 5, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12, 15 к.2, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4, 19 к.2, 20 к.1, 20 к.2, 20 к.3, 20А, 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3, 22 к.4, 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 25, 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3, 26 к.4, 28 к.1, 28 к.2, 33, 40;

ул. Уборевича, 2, 4, 4а, 8 к.2, 6, 10, 12, 14 к.1, 14 к.2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 38 к.2, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 к.1, 66 к.2, 68, 68а, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88 к.1, 90, 93, 95А, 96, 102, 104, 110, 112, 114, 116а, 118, 122, 124, 124а, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144А, 144Г, 144 к.1, 144 к.2, 146, 148 к.1, 148 к.2, 150, 152 к.1, 152 к.2, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170а.



Минскэнергообращает внимание, что в ходе испытаний не исключены повреждения теплосетей, и просит минчан в случае обнаружения течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта незамедлительно уведомить диспетчера филиала "Минские тепловые сети" по телефонам: 298-27-27, 298-27-37 либо дежурного в Минскэнергопо номеру 373-35-24. О дефектах трубопровода также можно сообщить в ближайшее ЖЭУ.