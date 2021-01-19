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Кому выгоден карантин и гонка вакцин? Как штурмовали цитадель демократии в США? Об этом вечером в проекте "Успеть до полуночи"

Американские гонки за Белый дом. Как штурмовали цитадель демократии, но саму демократию там так и не нашли. Вмешиваясь во внутренние дела других стран, в США не заметили снежный ком собственных проблем. Внешняя и внутренняя политика Америки. И коронавирусный психоз. Кому выгоден карантин и гонка вакцин? Обсудим сегодня в вечернем эфире в проекте "Успеть до полуночи".

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