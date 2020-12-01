На этом фоне, когда приходится учитывать угрозы глобальной безопасности, каждая страна во главу угла ставит спокойствие в собственном доме. Сдерживать внешний напор все сложнее, особенно, когда вокруг растут чужие аппетиты, подогретые внутренними проблемами. Попытки перекрыть кислород белорусским предприятиям на внешних рынках путем санкций и призывы разорвать производственные связи, остановить внутреннюю торговлю не прекращаются. Все это происходит на фоне второй волны коронавируса, когда мировая экономика и так сильно сжалась, а мир захлестнула волна протестных настроений. И в таких обстоятельствах можно признать два факта. В Беларуси одни делают все, чтобы спасти национальную экономику, другие - все, но уже чтобы ее угробить. Зачем и как это делается - наш следующий материал.

Кому выгоден крах белорусской экономики? Видимо, тем же самым силам, которые в августе устроили блицкриг на улицах Минска. То есть государствам западнее наших границ. После провала попытки взять страну наскоком, используется метод постепенного удушения через внутренний саботаж и внешние санкции.

В пятницу президент поделился информацией от спецслужб о том, как создавался искусственный кризис в Беларуси.

"Польша предлагала создать в Беларуси ситуацию, чтобы ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми. Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса". Варшава, 31 августа 2020 г.



Между тем за первый 9 месяцев товарооборот Беларуси с Азербайджаном вырос более чем вдвое. С Арменией увеличился почти на 23 %. С Турцией - упал, но совсем не критично. Похожая ситуация и с Грецией. Но если говорить о поставках фруктов Беларусь, то они, например, выросли на четверть.

Так чего добиваются лидеры, призывающие к блокаде Беларуси западный мир? Создать рукотворный экономический кошмар, чтобы вспыхнули массовые народные волнения. Взамен обещают деньги на восстановление и традиционные европейские плюшки - зарплаты в евро и тому подобное.

На экономической ассоциации с Евросоюзом уже больно обожглась Украина. ЕС преследует интересы граждан, но прежде всего своих государств.

Сообщается, что в Европе уже даже разрабатывают план реформирования экономики Беларуси. И при этом в ЕС констатируют, что, несмотря, на пандемию коронавируса и акции протеста, за первые девять месяцев экономика страны сократилась только на 1,3%. Это меньше, чем потери других государств. Называя такую модель неэффективной, одновременно наши западные коллеги присматриваются к таким лакомым кускам, как госпредприятие «Нафтан» или Беларуськалий. Тут европейцы, если произойдет смена власти, предлагают вводить санкции против российских компаний, если предприятия попадут под их контроль. В общем, такая свободная рука рынка, играющая только за одну сторону.







Впрочем, экономическая прагматичность традиционных зарубежных партнеров пока что берет верх над политическим давлением. Пока что не удалось взорвать, например, Беларуськалий изнутри саботажем, международными призывами не покупать наши удобрения.