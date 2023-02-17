Кому выгоден железный занавес демократии? Польша закрыла "Бобровники", Литва бездействует на границе

Искусственно создавать проблемы - уже в стиле политиков Польши и Прибалтики. Причем политстрелы выпускают в своих же людей.

Заморозка границы - в списке обсуждаемых "бытовых" вопросов среди граждан с литовским и польским паспортами. Пункт пропуска "Бобровники" со стороны Польши закрыт. Люди вынуждены менять маршрут, чтобы въехать в Беларусь. Игнорирование как грузовых, так и легковых машин идет и на литовской границе. Сразу вопросы: как жить экспорту, импорту. Людям! Безусловно, на первое место выходит именно человеческий фактор! Выходит, такое издевательство над желающими понять, что же в Беларуси такого "страшного" для соседей и есть ли оправдания закрытию границы у Польши?

Съемочные группы Агентства теленовостей собрали мнения.

Искусственно создали проблемы: Польша закрыла "Бобровники", Литва бездействует на границе

"Они нам декларируют свои европейские ценности свободы передвижения, а сами себе противоречат. И эти двойные стандарты сказываются на простом населении, сказываются на малом бизнесе. Свобода передвижения - это одна из ценностей человечества", - говорит мужчина.

"Видимо, кому-то из властей в Польше не нравится, что люди, приезжая из Беларуси, рассказывают, как мы здесь живем, что у нас происходит в стране. Из-за этого, наверное, и границы закрывают. Самое главное, что простым людям будет плохо", - считает другой мужчина.

Говорить нынче - не комильфо. Объясняться - тем более. 10 февраля, в два часа дня, "за польским кордоном" решили поставить перед фактом: "Бобровники" закрываются. Без объяснения причин те же большегрузы и легковые вынуждены были петлять на другие пункты пропуска. Тухнут продукты, горят сроки, люди опаздывают, кто на лечение, кто к близким. Те же поляки и литовцы берут выходные, планируют жизнь и поправку здоровья в наших санаториях, хотят вылечить себя не за сказочные миллионы. Знают, что здесь отнесутся по-человечески. Ведь они такие же простые люди. И вдруг. Рушатся планы, а может и вовсе на кону вопрос жизни и смерти. Но разве масштабные "личные беды" трогают литовскую или польскую власть?

То расстояние, которое мы называем "рукой подать", увеличилась в разы. А ведь люди привыкли к тем устоям, к тому укладу жизни, который складывался годами, и возможности посещать родственников, близких, друзей. Сегодня получается все наоборот. 9 апреля католики всего мира будут праздновать Пасху. Время, когда традиционно посещали друг друга, общались, делали подарки, навещали могилы предков, а теперь это нервозность и обеспокоенность. Александр Сонгин, председатель Союза поляков в Беларуси





Но ничего святого. 280 тысяч поляков - и здесь, на территории Беларуси. И на их полное право свободно перемещаться к своим же родным бросили булыжник и бездумное "нет". Уничтожить народную дипломатию, вот так, держа за руку. Будто маленьких детей в саду. Такая ли цель у правительства Польши - можно лишь догадываться. Но, как сегодня пишут польские СМИ, под политической "подливой" скрывается еще более сочная проблема. Преступная деятельность польских пограничников.

Закрытие перехода в "Бобровниках" между Польшей и Беларусью - хотя польские власти пытались это прикрыть политическим решением - оно реально (об этом пишут все польские СМИ) произошло из-за того, что там обнаружен многогодовой коррупционный случай. Там же была выявлена преступная группа. В том числе служащих пограничников, которые занимались многие годы контрабандой. Которая принесла ущерб Польше около 400 млн злотых. Это почти 100 млн долларов. Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"

Так пристально следили да воротили за белорусской и украинской повестками, что свое не уберегли. Не по канонам независимости. Пока два десятка человек с погранпункта арестованы, а в "Бобровниках" работать некому, традиционно насторожилась и Литва. Там и вовсе решили включить "синдром ленивца" и не делать ничего, чтобы помочь людям пересечь границу. Литовское "пропади они пропадом" - нужды и права людей.

Многие учатся, многие люди работают. И привыкли перемещаться беспрепятственно. И вот эти решения ведут к тому, что люди все больше получают затруднений. Вместо того чтобы облегчить людям контакты. Можно представить себе, какая ситуация сейчас на единственном погранпереходе. Людям приходится сутками ждать возможность, чтобы пересечь границу. Вот какая разница в политике по обеспечению прав человека. Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси

Беларусь не перекрывала кислород, чтобы беспрепятственно перемещаться и переезжать. Приезжать, общаться... Есть безвиз. От него не открещиваемся. И всегда открыты помогать. Это ли не демократия? И даже это понятие "соседки" Литва и Польша, кажется, решили переписать и нарочито продолжают ставить и своим людям, и своему же имиджу палки в колеса.

"Девиз у нас был один: "Без границ". Дружба, без границ культура и образование. И к чему мы сейчас приходим? Выстраиваем границы и закрываемся друг от друга!", - говорит женщина.