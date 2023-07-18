Фильм о детях Донбасса смотрите 19 июля на "Беларусь 1". Откроем миру глаза!

Их детство - в сырых подвалах, без воды и еды. Жизнь ежедневно под угрозой. Кому это выгодно? И почему Беларусь не пройдет мимо чужого горя? Съемочная группа АТН побывала в Донбассе. Встретилась там с ребятами из Донецка, Луганска, Мариуполя, Докучаевска, Лисичанска и Антрацита.Все они в разное время проходили оздоровление и реабилитацию в Беларуси. Покажем, как живут дети на Донбассе, спросим, каким словом вспоминают нашу страну, и узнаем, о чем мечтают.



О детях Донбасса смотрите сегодня после "Панорамы". Откроем миру глаза!