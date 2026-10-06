Кондитерские фабрики Беларуси начали подготовку к Новому году: новинки, наборы и адвент-календари

Кондитерские фабрики начинают подготовку к Новому году. Технологи традиционно разрабатывают эксклюзивные новинки.

Подарок должен удивлять не только вкусом, но и формой. Каждый год дизайнеры предлагают десятки вариантов упаковки. Маленьким сладкоежкам предложат наборы от 300 г до 3 кг как в картонной, так и металлической упаковке.

Для самых любознательных подготовлены адвент-календари с приятными сюрпризами.

Содержимое каждого набора формируется таким образом, чтобы внутри были только самые свежие и популярные конфеты, вафли, батончики без добавления искусственных красителей и вредных жиров.

Задача производителей, в первую очередь, - обеспечить внутренний рынок. Хотя белорусские сладости давно пришлись по вкусу и зарубежному покупателю.

"Сегодня по рынку экспорта у нас в портфеле более 14 стран. Конечно же, мы расширили представленность на рынке Китайской Народной Республики. Безусловно, мы знаем, что потребление КНР - это горький шоколад, поэтому мы представлены в линейке от 52 % до 90 % горькости", - рассказала заместитель гендиректора кондитерской фабрики Юлия Гостеева.

Анна Козырь, начальник управления кондитерской фабрики:

"Ежегодно разрабатываем планы мероприятий, направленные на совершенствование качества, в том числе включающие мероприятия по модернизации, закупки новых технологических узлов, которые будут совершенствовать определенные технологические операции, например, перемешивание или, может быть, конширование. Большое внимание уделяется входному контролю сырья. В этом году мы запустили новую лабораторию, в которой будем осуществлять дополнительный углубленный контроль входящего сырья, в первую очередь какао-бобов".

В отрасли продолжается модернизация. В стране появится новый производственный корпус по переработке какао-бобов и выпуску какао-продуктов. Реализовать проект планируют в ближайшие два года.