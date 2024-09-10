Кондитерские фабрики Беларуси выпустят не менее 2,6 млн новогодних подарков

Суммарно крупнейшие отечественные кондитерские предприятия готовятся произвести к новогоднему сезону не менее 2,6 млн сладких подарков, в том числе "Коммунарка" - 1,5 млн штук и "Спартак" - 1,1 млн. Об этом шла речь на состоявшемся сегодня совещании Совета директоров кондитерской отрасли "Белгоспищепрома", сообщает БЕЛТА со ссылкой на концернпищевой промышленности.

На мероприятии присутствовали руководители шести основных кондитерских предприятий республики, рассмотревшие вопросы текущего состояния производственных дел и обеспеченности фабрик сырьем, в том числе какао-продуктами и молочной продукцией, а именно сливочным маслом и цельным сухим молоком.

Одной из основных тем стала готовность к сезону предновогодней торговли. Как было озвучено, суммарно белорусские предприятия планируют выпустить не менее 2,6 млн сладких новогодних подарков.