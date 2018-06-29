ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Конец июня и начало июля - пасмурно и дождливо

По прогнозам, продолжительные выходные не порадуют теплом. Завтра днем в столице около 18 тепла, сильный ветер - порывы до 15 метров в секунду. В воскресенье также осадки, ветер немного успокоится. Ночью похолодает - +10, днем максимум - 13 с плюсом.

По предварительным прогнозам, на праздник, 3 июля – немного потеплеет - в дневные часы до +17 . Но в Минске и области прогнозируются кратковременные дожди.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все