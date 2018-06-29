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Конец июня и начало июля - пасмурно и дождливо
По прогнозам, продолжительные выходные не порадуют теплом. Завтра днем в столице около 18 тепла, сильный ветер - порывы до 15 метров в секунду. В воскресенье также осадки, ветер немного успокоится. Ночью похолодает - +10, днем максимум - 13 с плюсом.
По предварительным прогнозам, на праздник, 3 июля – немного потеплеет - в дневные часы до +17 . Но в Минске и области прогнозируются кратковременные дожди.
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