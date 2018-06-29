Конец июня и начало июля - пасмурно и дождливо

По прогнозам, продолжительные выходные не порадуют теплом. Завтра днем в столице около 18 тепла, сильный ветер - порывы до 15 метров в секунду. В воскресенье также осадки, ветер немного успокоится. Ночью похолодает - +10, днем максимум - 13 с плюсом.