Конференция Госстандарта собрала более 200 экспертов для обсуждения будущего стандартизации

Стандарты должны идти вперед и двигать наших производителей к внедрению инновационных технологий для того, чтобы продукция соответствовала высоким требованиям на внешних рынках. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Баско перед началом конференции, посвященной Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации.

Также на совещании будут затронуты темы применения искусственного интеллекта в работе специалистов отрасли. На площадке подпишут соглашение о сотрудничестве Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации с Центром аддитивных технологий.

Дмитрий Баско, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси: "Мы должны идти вперед, и основные прогрессивные направления, такие как роботизация, искусственный интеллект, стандартизация в аддитивных технологиях, - это очень актуально. Это даст толчок к более быстрому развитию формирования, составления и внедрению этих стандартов".

Форум собрал более 200 специалистов из различных отраслей экономики. По традиции состоится церемония награждения победителей конкурса "Лучший специалист по стандартизации". В честь профессионального праздника труд лучших специалистов будет отмечен грамотами и благодарностями Госстандарта.