Конференция к 205-летию Достоевского пройдет в Национальной библиотеке Беларуси

Международная конференция "Достоевский в культурном и духовном наследии России и Беларуси", приуроченная к 205-летию со дня рождения Достоевского, пройдет в Национальной библиотеке Беларуси 24-25 сентября, сообщает БЕЛТА.

Форум объединит белорусских и российских специалистов: литературоведов, лингвистов, текстологов, культурологов и историков журналистики, которые обсудят важнейшие аспекты изучения творчества классика.

Важнейшей частью программы станет открытие двух тематических выставок, которые предложат участникам взглянуть на личность и творчество автора сквозь призму редкой графики и прижизненных изданий.

На выставке "Мир Ф.М. Достоевского в экслибрисе" представят экспонаты Музея экслибриса и миниатюрной книги Международного союза книголюбов (Москва). В экспозицию войдут уникальные книжные знаки 1970-1980-х годов, посвященные писателю. Гости смогут увидеть работы известных классиков графики, а также экслибрисы современных мастеров.

Выставка графики продлится до 22 ноября. Также в музее книги развернется экспозиция "Достоевский в русской периодике и альманахах 1840-1870-х годов", которая представит прижизненные журнальные публикации Федора Михайловича из фондов Национальной библиотеки Беларуси.