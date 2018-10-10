Конференция по противодействию терроризму сегодня продолжит свою работу

Международная конференция продолжит работу и сегодня. Участие в форуме принимают руководители профильных структур ООН, Интерпола, Совета Европы, СНГ и ОДКБ. Одна из главных тем - выполнение обязательств ОБСЕ по борьбе с терроризмом, партнерство стран и национальный опыт.