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Конференция по противодействию терроризму сегодня продолжит свою работу

Международная конференция продолжит работу и сегодня. Участие в форуме принимают руководители профильных структур ООН, Интерпола, Совета Европы, СНГ и ОДКБ. Одна из главных тем - выполнение обязательств ОБСЕ по борьбе с терроризмом, партнерство стран и национальный опыт.

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