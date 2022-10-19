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Конференция, посвященная национальной самобытности, прошла в мемориальном комплексе "Храм-памятник в честь Всех Святых"

Еще теснее сплотиться вокруг общих ценностей - с таким посылом в Минске встретились деятели культуры Беларуси и России, представители православной церкви. В мемориальном комплексе "Храм-памятник в честь Всех Святых" прошла конференция, посвященная национальной самобытности. С предложениями патриотического воспитания молодежи выступили представители музеев, театров, киноиндустрии, музыкальных учреждений и ответственных отраслевых ведомств.

Конференция озвучила множество новых российско-белорусских культурных проектов. Из ближайшего - октябрьские гастроли Большого театра на исторической сцене Большого в Москве, музыкальные мероприятия, посвященные году Рахманинова и ансамблю "Песняры".

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