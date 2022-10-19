Конференция, посвященная национальной самобытности, прошла в мемориальном комплексе "Храм-памятник в честь Всех Святых"

Еще теснее сплотиться вокруг общих ценностей - с таким посылом в Минске встретились деятели культуры Беларуси и России, представители православной церкви. В мемориальном комплексе "Храм-памятник в честь Всех Святых" прошла конференция, посвященная национальной самобытности. С предложениями патриотического воспитания молодежи выступили представители музеев, театров, киноиндустрии, музыкальных учреждений и ответственных отраслевых ведомств.