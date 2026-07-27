Конфликт на Ближнем Востоке и климатические аномалии грозят оставить без пропитания миллионы людей. Глобальные механизмы продовольственной безопасности не сработали и все еще не смогли решить нарастающую продовольственную проблему в мире. Мнение эксперта.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

"Это уже не фантазии, а реалии. К сожалению, эти реалии во многом являются средством манипуляции стран, которые имеют для этого ресурсы. Приведу несколько примеров. Например, такой сигнал: если использовать принцип светофора, я бы не говорил, что красный, скорее, желтый тревожный сигнал. Ситуация с засухой в Южной Европе - 2 млрд долларов потери урожая - 5% недосбора. Давайте занимайтесь своими проблемами. Нет, это используется как нагнетание ситуации. Проблема с продовольствием похожа на идеальный шторм: когда негативные факторы не просто арифметически складываются, а в прогрессии нарастают".

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