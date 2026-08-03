Конфликт на Ближнем Востоке разрывает многолетние связи соседних стран - мнение аналитика

События на Ближнем Востоке эхом разносятся по всему миру. Помимо кризиса энергоресурсов, конфликт провоцирует нестабильность во многих сферах, в том числе и в сфере продовольственной безопасности. Мнение эксперта

Юлия Абухович, аналитик:

"Мы можем говорить о том, что ситуация достаточно сложная по той простой причине, что многолетние связи - плохие или хорошие, но, тем не менее, соседские связи рвутся, потому что, как оказалось, страны выступают на разных полюсах. То есть кто-то поддержал Америку, даже не поддержал, а просто разместил военные базы, от них не отказался. И для Ирана это стало основанием для того, чтобы применять против них силы. Это страны, которые были поставщиками энергетических ресурсов. Нефть, сжиженный газ - это Катар, бизнес которого, как мы знаем, с 90-х годов строился на этом. То есть это то государство, которое было не таким богатым, и ставка на поставки сжиженного газа позволила ему развиваться. И сегодня это основная статья доходов, разрушенная инфраструктура не позволяет это делать".

Военные действия привели к тому, что страдает весь мир: прекратились нормальные поставки энергоресурсов, подчеркнула эксперт. "Мы видим рост цен на энергоресурсы. А энергоресурсы - это развитие промышленности. Газ - это производство удобрений, которые невозможно внести в почву, значит, не будет урожая. Это продовольственный кризис - то, что мы сегодня видим", - подытожила аналитик Юлия Абухович.