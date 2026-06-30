Конфликт в Ратомке: частных лошадей хотели выселить из Центра конного спорта

Неожиданный конфликт возник в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке. Владельцы "частных" лошадей били тревогу: почти 100 животных, включая беременных кобыл, могут оказаться на улице. Якобы руководство центра выселяет лошадей в одностороннем порядке, с дедлайном до 1 июля.

Паника в конном сообществе разразилась несколько дней назад. Каждый владелец лошади получил уведомление о том, что их подопечные должны освободить арендованные денники. Первая реакция - полный беспредел. В смысле, "с пожитками на выход"? Ведь перевезти животных за несколько суток невозможно, да и некуда! Ситуация казалась катастрофической.

"Для нас лошади - это не просто хобби или спорт, это вся наша жизнь. Ратомка действительно для многих стала родным домом, люди проводят здесь по 20-30 лет, содержат своих лошадей. Поэтому для нас такое решение, конечно, стало в первую очередь шоком", - поделилась владелица лошади Юлия Кущеняева.

Официальная позиция центра оказалась следующей: согласно пункту 6.9 договора, заказчик обязан написать заявление о его продлении за 14 дней до истечения срока действия документа. По словам руководства, на 25 июня в центре ни одной заявки не было, что и стало причиной формального уведомления о выселении.

"Есть определенный ценз. Оказывается, не хотят остаться у нас, никто не хотел, то есть не было заявлений, понимаете", - заявил заместитель генерального директора по основной деятельности РЦОП конного спорта и коневодства Владимир Краевский.

Владелица лошади Елена Мороз сообщила, что после диалога с руководством РЦОП в Ратомке конфликт исчерпан: арендаторам предложили написать заявления на продление договоров, сняв угрозу выселения. Ситуация разрешилась компромиссом, сохранив за центром статус особого места для частных владельцев.

Елена Мороз - одна из первых коневладельцев в Ратомке. Ее подопечный здесь живет уже 24 года. Отсюда и было понимание, раз лошадь здесь уже столько лет, то все автоматически продлится, но по договору нужно было просто написать заявление.

"По многочисленным просьбам иных частных владельцев, желающих поступить к нам на постой по договорам, разрабатывается механизм прозрачного и понятного заключения данных договоров по результатам конкурса. Также разрабатывается рабочая группа, которая будет определять, как будут формироваться данные договоры на основе справедливого и прозрачного решения с учетом мнения всех заинтересованных", - отметил Владимир Краевский.

"Мы ожидаем официальных документов о том, что в течение месяца, на который нам обещано, что мы останемся, действительно вопрос решится в обе стороны - частники смогут остаться в центре, мы сможем продолжать продвигать и популяризировать и профессиональный любительский спорт, заботиться о своих животных любимых, напарниках", - рассказала Юлия Кущеняева.

Финал у этой истории открытый, но точно не трагичный: животные остаются на местах, владельцы получили урок юридической грамотности, а руководству центра - повод задуматься о более гибкой системе оповещения. Все стороны сделали выводы, а главное - ни одна лошадь не пострадала.