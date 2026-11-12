США стремятся заключить соглашение о завершении конфликта в Украине как можно скорее, так как сейчас это сыграет важную роль для имиджа Трампа.

Стив Самарин, политический комментатор, участник проектов Республиканской партии США:

"Наверное, маловероятно, что мы завтра или через день-два услышим о завершении конфликта. Но то, что он завершится в ближайшее время, - это уже несомненно. В минувший вторник Президент Беларуси на конференции заявил, что стоит ожидать очень скорого окончания конфликта. А белорусский Президент - это политик, который никогда не бросает слов на ветер. Если он сказал, так оно и будет. Сейчас мы видим подтверждение всему этому. Здесь, в Соединенных Штатах, сейчас - особенно после, мягко говоря, не очень удачных для Республиканской партии выборов - остановить конфликт - это первостепенная задача. И задача имиджевая. И вообще, президент Трамп - он, в общем-то, миротворец. Он действительно искренне хочет добиться мира в регионе. Поэтому сейчас, какую бы позицию ни выработали совместно Европа и Украина, эта позиция в любом случае будет слабой".