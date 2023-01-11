Конфликт левого поворота, пьяный бесправник пытался уйти от ГАИ - дорожные новости с белорусских дорог

Не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком. В Логойском районе в аварию угодил шофер фуры. По информации ГАИ, накануне днем водитель большегруза Volvoс полуприцепом на закруглении дороги не совладал с авто. Фуру выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной МАЗ-МАН. В результате аварии водитель Volvoс полученными травмами госпитализирован.

В Воложинском районе столкновение Lada и "газели" - водитель последней в больнице. ДТП произошло сегодня утром на трассе Минск - Ошмяны. 58-летний мужчина за рулем XRAY не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в "газель". Во всех обстоятельствах разбираются в ГАИ.

Конфликт левого поворота стал причиной ДТП в Минске. По предварительной информации, накануне вечером 40-летний водитель Volkswagen ехал по улице Ленина. При повороте налево автомобилист не уступил дорогу Kia и столкнулся с ним. Последний ехал во встречном направлении на зеленый сигнал светофора. От удара Kia отбросило к бордюру. В ДТП никто не пострадал.