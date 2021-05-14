Конфликт на Ближнем Востоке: стороны обмениваются ракетными ударами

Ближний Восток по-прежнему в огне. Ночью боевики движения ХАМАС возобновили атаку по городам на юге Израиля. Было выпущено, по разным данным, от 50 до 100 ракет.

Накануне израильское военное командование разработало план наземной операции. К границе сектора Газа переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников. Ночью воздушные и наземные войска вели массированный обстрел сектора Газа. Однако, как пояснили в израильской армии, это еще не начало сухопутной операции.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Всем жителям Израиля, которые находятся в пределах 4-х километров от границы с сектором Газа, предписано укрыться в бомбоубежищах. Мобилизовано 14 тысяч резервистов. Массовый исход и в секторе Газа. Жители прилегающих к Израилю поселений покидают свои дома. В анклаве в результате израильских обстрелов разрушено 500 жилых строений. По Израилю из сектора Газа с начала эскалации было выпущено более 1 700 ракет, большинство перехвачены системой "Железный купол". С понедельника в Израиле погибли 7 человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.

На фоне продолжающихся обстрелов министерство обороны США эвакуировало из Израиля около 120 своих сотрудников. В Вашингтоне также заверили, что намерены обеспечивать военное превосходство Израиля в конфликте с ХАМАС.

Митинги за прекращение конфликта на Ближнем Востоке

Накануне на улицы Чикаго тысячи людей вышли в поддержку палестинского населения в секторе Газа.





В Париже, несмотря на запрет, также собралась демонстрация в поддержку населения сектора Газа. В воскресенье ситуацию на Ближнем Востоке обсудят на заседании Совбеза ООН. Немедленно прекратить военные действия обе конфликтующие стороны призвал Генеральный секретарь организации.