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Конфликт на Ближнем Востоке: стороны обмениваются ракетными ударами
Ближний Восток по-прежнему в огне. Ночью боевики движения ХАМАС возобновили атаку по городам на юге Израиля. Было выпущено, по разным данным, от 50 до 100 ракет.
Накануне израильское военное командование разработало план наземной операции. К границе сектора Газа переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников. Ночью воздушные и наземные войска вели массированный обстрел сектора Газа. Однако, как пояснили в израильской армии, это еще не начало сухопутной операции.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Всем жителям Израиля, которые находятся в пределах 4-х километров от границы с сектором Газа, предписано укрыться в бомбоубежищах. Мобилизовано 14 тысяч резервистов. Массовый исход и в секторе Газа. Жители прилегающих к Израилю поселений покидают свои дома. В анклаве в результате израильских обстрелов разрушено 500 жилых строений. По Израилю из сектора Газа с начала эскалации было выпущено более 1 700 ракет, большинство перехвачены системой "Железный купол". С понедельника в Израиле погибли 7 человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.
На фоне продолжающихся обстрелов министерство обороны США эвакуировало из Израиля около 120 своих сотрудников. В Вашингтоне также заверили, что намерены обеспечивать военное превосходство Израиля в конфликте с ХАМАС.
Митинги за прекращение конфликта на Ближнем Востоке
Накануне на улицы Чикаго тысячи людей вышли в поддержку палестинского населения в секторе Газа.
В Париже, несмотря на запрет, также собралась демонстрация в поддержку населения сектора Газа. В воскресенье ситуацию на Ближнем Востоке обсудят на заседании Совбеза ООН. Немедленно прекратить военные действия обе конфликтующие стороны призвал Генеральный секретарь организации.
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