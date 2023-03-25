Конфликт в Украине: грязная информационная кампания становится прелюдией к атомному шантажу

Конфликт в Украине практически каждый день ставит перед мировым сообществом вопросы, ответы на которые будут определять безопасность в будущем. Вооружение ВСУ с помощью западного оружия не останавливается, более того, ядерная тематика перетекает в практическую плоскость. При этом грязная информационная кампания становится прелюдией к грязному атомному шантажу.

Как в этих условиях строится защита белорусской армии, расскажет автор проекта "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Ситуация в Украине все более напоминает сжатую пружину. О предстоящем наступлении ВСУ высказались, пожалуй, все: политики, блогеры, телеведущие и, конечно, отставные военные. Между прочим, заявил о себе и капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин. Дандыкин в интервью аж "Известям" сообщил, что стягивание Киевом бронетехники к передовой может говорить о скором начале контрнаступления. Вот уж где мысли глубина! Ну а солнце встает - значит, утро. Впрочем, что еще может сказать моряк о наземных группировках? А вот небезызвестный на волне СВО бывший морской пехотинец США Скотт Риттер, так тот сравнил предстоящее контрнаступление Киева с планами на атаку, которые вынашивала нацистская Германия на исходе Второй мировой войны… Тут вообще метафизика.

И подобного уровня "аналитика" размещается обеими сторонами конфликта, что, конечно, во многом - информационная маскировка и игра. А во многом - признак расшатанности медийной системы, коя превращается даже не в помойку, а в бочку Данаид с определенной субстанцией. Зерна от плевел отделить почти невозможно. Причем бардак в головах нынче - вообще признак и свойство, в том числе элит.





Иначе как объяснить, к примеру, ордер на арест Путину на фоне визита в Москву китайского лидера? Да, это выстрел себе в ногу. Шаг, который подставил и поставил под сомнение всю так называемую международную судебную систему. Не менее абсурдным выглядит заявление относительно вступления Польши в конфликт при поражении Киева. А кто высказался? Не СМИ, не рядовой чиновник, а дипломат. Он, может, импровизировал, потом посыпались опровержения, но в любом случае открылась дискуссия об анонсированном варианте действий. А значит, в окошке Овертона уже как минимум задребезжали стекла.И вот теперь снаряды с урановыми наконечниками для войск Украины. Соседней, между прочим, с нами страны. Вот тут ситуация довольно странная. Информация об упомянутых боезарядах была озвучена Лондоном официально и будто напоказ. Лондоном, подчеркну, не крикливыми Варшавой или Вильнюсом.





Как по мне, это новое слово в конфликте. Особенно, если учесть, что еще раньше Москва предупреждала, что расценит применение подобных зарядов, как использование против России грязно-ядерных бомб. То есть абсолютно понятно, что ответ выплеснет конфликт за пределы Украины, а учитывая происхождение боеприпасов, заранее обозначено и направление контрмер. Даже Пентагон тут опешил и поспешил сообщить, что США подобные заряды Киеву не передают. Остается надеяться, что инициативу Британии и другие союзники не поддержат. Нам и Чернобыля хватает.

Впрочем, инстинкт самосохранения в последнее время превратился в величину переменную и растяжимую. А стояние на краю пропасти вовсе стало на Западе забавой. Чем ответить этому хаосу? В Беларуси решили - порядком, своей сильной стороной. О чем и говорил на совещании с силовиками Президент. Поручения уже исполняются. В армии прямо в эти дни усиливается охрана важных объектов и границ, также на практике приводятся к единому знаменателю вопросы формирования народного ополчения и территориальных войск - это под Борисовом, оттачиваются механизмы призыва военнообязанных на сборы - это на Витебщине, упорядочиваются алгоритмы использования военной авиацией гражданской инфраструктуры. Армейские летчики на соответствующей тренировке мгновенно рассредоточились по всей стране.