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Конгресс "Инновационная кардиология" собрал лучших специалистов Беларуси, Израиля, Казахстана и России
Высокие технологии в диагностике и лечении кардиологических заболеваний, возможности использования IT и искусственного интеллекта. Перспективы внедрения нанотехнологий в медицине оценили участники конгресса "Инновационная кардиология".
Площадка собрала лучших специалистов Беларуси, а также Израиля, Казахстана, России, готовых делиться передовыми научными знаниями и практическим опытом.
Свои стартапы презентовали и представители Парка высоких технологий. К работе секций добавили образовательные - симуляционные мастер-классы по кардиохирургии, рентген-эндоваскулярной хирургии и сердечно-легочной реанимации.
Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента Беларуси: Здесь представлен очень сильный образовательный блок, потому что сегодня без отработки высокотехнологичных навыков на стимуляторах высокой степени реалистичности невозможно реально, эффективно, без осложнений помочь нашим пациентам. Мы видим, что интерес большой, проблема важная и только сообща, а у нас в республике есть все для того, чтобы эту проблему можно было решить на самом высоком уровне.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий: Внедрение проекта искусственного интеллекта в различные медицинские проекты и медицинские продукты – это сейчас тренд для всего мира. Биотехнологии и биомедицина - это самое главное в мире и самое ценное, по простой причине, потому что это сохраняет и охраняет жизнь и здоровье.
Подобный конгресс в Беларуси проводят впервые. Это совместная инициатива Республиканского медцентра Управделами Президента, Министерства здравоохранения, общества радиологов и Парка высоких технологий.
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