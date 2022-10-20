Конгресс "Инновационная кардиология" собрал лучших специалистов Беларуси, Израиля, Казахстана и России

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента Беларуси: Здесь представлен очень сильный образовательный блок, потому что сегодня без отработки высокотехнологичных навыков на стимуляторах высокой степени реалистичности невозможно реально, эффективно, без осложнений помочь нашим пациентам. Мы видим, что интерес большой, проблема важная и только сообща, а у нас в республике есть все для того, чтобы эту проблему можно было решить на самом высоком уровне.