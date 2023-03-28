Конгресс молодых ученых Беларуси и России проходит в Минске

Совместные открытия, локализация производства и импортозамещение. Впервые на базе Академии наук в Минске проходит Конгресс молодых ученых Беларуси и России. Приветствие участникам форума направил Президент Александр Лукашенко. На встречу прибыли более 500 исследователей научных организаций и вузов. Мероприятие приурочили ко Дню единения народов двух стран. В программе - пленарное заседание с докладами, а также серия секций по основным направлениям развития.

