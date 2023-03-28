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Конгресс молодых ученых Беларуси и России проходит в Минске

Совместные открытия, локализация производства и импортозамещение. Впервые на базе Академии наук в Минске проходит Конгресс молодых ученых Беларуси и России. Приветствие участникам форума направил Президент Александр Лукашенко. На встречу прибыли более 500 исследователей научных организаций и вузов. Мероприятие приурочили ко Дню единения народов двух стран. В программе - пленарное заседание с докладами, а также серия секций по основным направлениям развития.

Исследования в области космоса, гуманитарного знания, общего историко-культурного наследия России и Беларуси - приоритет на ближайшую перспективу.

В пространстве Союзного государства создают технологические парки и проводят конкурсы для молодых ученых. Совместное сотрудничество успешно стартует во многих технических вузах двух стран.

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