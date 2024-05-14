Конгресс США запросил у Пентагона доклад о возможных последствиях ядерного взрыва вне Земли

Вашингтон продолжает отвлекать внимание избирателей от внутренних проблем и снова заявляет об угрозе в космосе. Палата представителей запросила у главы Пентагона доклад о возможных последствиях ядерного взрыва вне Земли. Американский комитет по бюджету отмечает, что обеспокоен сообщениями о намерениях Москвы разместить ядерное оружие в космосе. При этом Владимир Путин не раз обращал внимание - у России нет подобных планов.