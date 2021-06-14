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Конкретные факты о конкретных политиках - сегодня в "Понятной политике"

Призрак справедливости. Сегодня в "Понятной политике" вся правда о польской правящей партии "Право и справедливость".

В каких скандалах она замешана? Коррупция, зачистка государственных СМИ и давление на судебную систему. А также что такое "скотский закон"? Конкретные факты о конкретных политиках смотрите сразу после "Панорамы".


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