Конкурент "Славянского базара": Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно" ждет перезагрузка

30 лет назад в Молодечно прошел первый фестиваль белорусской песни и поэзии, который стал брендом города солнца. Вместе с фестивалем выросло не одно поколение зрителей и артистов. В 2001-м он получил статус "национальный". У музыкального форума буквально выросли крылья, а затем и площадка. Сегодня Летний амфитеатр в Молодечно уступает своему "брату" в Витебске разве что размахом и продолжительностью программы. В душевности же и особых эмоциях может посоревноваться.

В Молодечно в эти июньские дни стекается публика со всех уголков Беларуси в поисках живых эмоций. Их будет много и на весь экран. Все благодаря Белтелерадиокомпании. В этом году медиахолдинг выступает не только как вещатель, но и как организатор. Впервые в истории фестиваля гала-концерт открытия покажут на телеканале "Беларусь 1". А "Беларусь 3" обеспечит трансляцию конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Что, где и когда смотреть, узнаете от Нины Можейко.

Скопление звезд не только в небе над Молодечно, но и на главной сцене фестиваля. Тут и астрологом быть не надо, достаточно посмотреть афишу. В эфире "Беларусь 1" можно увидеть знакомые лица народных любимцев. Финалисты двух сезонов шоу "Фактор.by" откроют фестиваль.

Это своеобразный экзамен для двух сезонов, потому что, по-моему, 15 исполнителей подписали тройственный контракт с нами и с первой продюсерской компанией. Песен уже достаточное количество написано, некоторые из них просто стали мегахитами. Благо, сейчас в XXI веке мы имеем возможность в режиме реального времени получать информацию о том, на каких радиостанциях крутятся песни наших исполнителей. Поверьте, от США, Испании, России, Прибалтики - миллионные просмотры в YouTube, миллионные прослушивания ротации на радиостанциях. Мы решили, что было бы классно 2 сезона свести на одной сцене. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании





Летний амфитеатр появился в Молодечно в 2011. В этом же году город принимал "Дожинки", поэтому благоустройство было в смете. Зрительный зал и сцена разместились на площадке, где дети (ровесники фестиваля точно помнят) катались на лыжах и санках зимой. А вот летом программа была не такой насыщенной.

В Летнем амфитеатре готовятся к заезду команды Белтелерадиокомпании. Пока здесь тихо, но скоро развернется телестройка.

Поддержка Белтелерадиокомпании - это колоссальная поддержка, потому что их профессиональные возможности в съемках таких проектов дают новый виток в проведении фестиваля. Уже мы можем говорить о совершенно новой сцене, о совершенно новом подходе к организации открытия и закрытия фестиваля. Татьяна Цегалко, директор Дворца культуры г. Молодечно

Главную фестивальную площадку ждет трансформация. Не прихоть, а производственная необходимость для трансляции на главном канале страны. Артистам, оркестру и балету будет где развернуться.

Это новый опыт для Белтелерадиокомпании. Мы полностью занимаемся организацией гала-концерта открытия совместно с первой продюсерской компанией. Это будет совершенно другая картинка. Занимается подготовкой та же продюсерская группа, режиссерская группа, которая делала концерты - прямые эфиры проекта "Фактор.by", которые по достоинству оценили наши телезрители. Ольга Саламаха, заместитель главного директора телеканала "Беларусь 1"





710 кв. м - параметры сцены концертного зала. Но это цифра значительно увеличится благодаря телевизионщикам. По задумке художника-постановщика Галины Гомоновой, сцена значительно расширится, в том числе за счет зала. Именно здесь будут располагаться светодиодные панели.

Такого в Молодечно точно еще не видели. Хотя бывало всякое: и "цветочный дождь", и даже дуэт на подъемниках. Фестиваль в городе солнца 30 лет назад задумывался как наш ответ Сан-Ремо. И получилось со своим колоритом.

Коллаж фестиваля в лицах начинался бы с маэстро Михаила Финберга. Настоящий фанат фестиваля, он сделал так, чтобы зажигались не только новые звезды на фестивале, но и появлялась новая белорусская музыка.

Рядом с ним был такой мастер, замечательный белорусский композитор. Благодаря Игорю Поливоду в оркестре Финберга появились крупные песенные программы - такие, какие делали "Песняры" в свое время. Ольга Брилон, музыкальный критик

Любимые многими поколениями белорусов артисты выступали на этой сцене. В 2001 году фестиваль получил статус "национальный". Благодаря национальному телевидению, то есть Белтелерадиокомпании, с того времени есть архивные кадры.

Делая перезагрузку фестиваля, хотелось бы приблизиться к шоу. Гала-концерт делится на 6 прекрасных блоков. Это будут видеосюжеты очень ритмические, очень интересные. Культурный код нашей страны будет присутствовать и в стихах, и в аранжировках. Мы чтим нашу историю, но делаем премьерный концерт, чтобы люди больше узнавали о новых именах. Роман Ковалев, главный режиссер гала-концерта открытия Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно-2023"

Телеканал "Беларусь 3" покажет конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Событие, к которому готовятся и непременно ждут. Отборы на конкурс в "Молодечно" строгие. Есть обязательные требования и к репертуару - без песни на белорусском языке не пропустят.

Заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко и звездный эксперт проекта "Фактор.by" после конкурса в Молодечно проснулась знаменитой. В хрупком стане обнаружилась такая голосовая мощь, что жюри не выдержали напора юной артистки.

По-моему, где-то я даже и слова подзабыла, даже и такое случилось. Очень волновалась, конечно. Это оркестр, открытая площадка, море народу, очень много людей, я помню, было. Помню, что тогда этот фестиваль был в фаворе и имел огромный успех. Очень был интересен публике. Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси





Наглядный пример того, как именно молодечненская сцена дает шанс. Надо им только воспользоваться. Денис Пацевич после участия в конкурсе попал в один из самых знаменитых ВИА страны. К слову, их бессмертный хит "Касіў Ясь канюшыну" также заявлен в программе открытия.

Мы должны показывать пример: любить и уважать свое. Потому что было время, когда было мнение, что все где-то там хорошо, а у нас плохо. У нас все круто. Особенно когда кто-то приезжает из других стран, говорят об этом. А мы, живя здесь, не ценим это. Мы должны беречь это, развивать, показывать своим детям. Денис Пацевич, финалист шоу "X-Factor в Беларуси"