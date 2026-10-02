Конкурс "Евразия.DOC: 4 минуты" в Минске: какие темы поднимают молодые авторы в своих фильмах

В Минске проходит молодежный конкурс "Евразия.DOC: 4 минуты". В финал вышли 14 короткометражек, пять из них от белорусских авторов.

В Белорусской государственной академии искусств свои киноработы презентуют молодые авторы.

Отметим, что изначально в финал молодежного конкурса было отобрано 15 лучших работ из четырех стран: Беларуси, России, Болгарии и Китая. Далее одна работа не прошла по хронометражу, строгий регламент внес свои коррективы.

Напомним, что главное условие конкурса - 4 минуты экранного времени. Поэтому в 2026 году 14 финалистов.

Карина Мистюк, студентка ГрГУ имени Янки Купалы, финалистка молодежного конкурса "Евразия.DOC: 4 минуты":

"В нашем документальном фильме мы отражаем звуки города Гродно, которые являются самыми значимыми и самыми узнаваемыми для каждого жителя и в целом для гостей города. Это три звука, которые олицетворяют наш город, и мы хотели этим фильмом показать всю красоту, разнообразие самого древнего и, на наш взгляд, самого красивого города Беларуси. Поэтому мы показали, что важно вырываться из информационного шума, вечного информационного потока и обратить внимание на то, что происходит вокруг, и, возможно, прислушаться к чему-то важному".

Андрей Кривошеев, исполнительный директор фестиваля "Евразия.DOC", председатель правления Белорусского союза журналистов:

"Самое удивительное, что у нас нет разрыва поколений в документалистике между молодыми авторами и уже состоявшимися мэтрами. Не сговариваясь, и молодые авторы, и мэтры выбирали одни и те же темы для своих работ - больших документальных часовых полотен и коротких "четырехминуток". Это тема 85-й годовщины с начала Великой Отечественной войны и геноцида многонационального советского народа, белорусского народа. Она очень трогает. Это и тема отцов и детей".

Отметим, что в своих работах авторы поднимали совершенно разные темы: годовщина с начала Великой Отечественной войны, духовная тема и тема национальной культуры. Даже второй год подряд Министерство культуры Республики Беларусь выделяет специальный фонд для тех ребят, которые поднимают эти темы на больших экранах.

2 октября пройдет торжественная церемония закрытия Х Международного конкурса документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". Традиционно она пройдет в столичном кинотеатре "Беларусь".