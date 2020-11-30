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Конкурс для юных инспекторов ГАИ

Правила движения по дороге через интерактив. Для юных инспекторов ГАИ столицы на базе детского центра "Лидер" провели уроки безопасности. В течение трех дней юноши и девушки проходили занимательные квесты на знание правил, изучали основы оказания скорой помощи пострадавшим после ДТП, а также слушали лекции по безопасности от дорожных милиционеров.

Самые активные участники по итогам всех конкурсов получили призы - дипломы первой, второй и третьей степеней в нескольких номинациях и новогодние подарки от столичной автоинспекции.

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