3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Конкурс "Лістападзік" открылся в кинотеатре "Пионер"
Кинотеатр "Пионер" зажег экран раньше других площадок "Лiстапада". Там открылся конкурс "Лістападзік". Из 317 фильмов для детей, которые были поданы на конкурс, покажут только восемь. Большинство - из регионов России. Кульминация первого дня ожидает в Доме кино. В шесть вечера - торжественная церемония открытия 29-го Международного кинофестиваля и премьерный показ белорусского фильма "Киношники".
До последнего было непонятно, кто будет открывать международный фестиваль. Для меня эта новость была первой маленькой победой, потому что дебютный полнометражный белорусский фильм очень много лет уже не открывал международный фестиваль. Мне кажется, карты сложились как нельзя лучше, потому что наш фильм посвящен столетию белорусского кинематографа.Пресс-конференция в Доме прессы предвосхитила старт. Журналисты, гости из Китая и представители белорусской киноиндустрии решили "сверить часы". Так, ждем "Лістапад" не только свежих лент, но и соглашений о сотрудничестве. С китайской делегацией обсуждают детали совместного игрового фильма. Параллельно ожидают приезд народного артиста России Игоря Угольникова. Режиссер также войдет в кооперацию с Беларусьфильмом и займется картиной о Батьке Минае.
Разные есть разговоры о том, нужен этот фестиваль или нет, почему мало актеров, почему нет столько знаменитостей. Ведь вопрос не в этом. Вопрос в престиже страны. Мы организуем этот фестиваль и мы показываем, что мы можем его организовать - это первое. Второе - то, что мы показываем свои белорусские фильмы, чтобы радовать зрителя. И третье, самое главное - мы заявляем о себе, о том, что мы цивилизованная, культурная, богатейшая страна в мире киноискусства.
Зритель может увидеть церемонию открытия кинофорума завтра вечером на телеканале "Беларусь 3". Впервые в истории "Лістапад" откроется не только в столице. К церемониальному марафону присоединят 91 кинозал Беларуси. В каждом - трансляция фильма-открытия. Например, в могилевском кинотеатре "Родина" "Киношники" выйдут на большой экран на три часа раньше, чем в Минске.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов