Конкурс "Лістападзік" открылся в кинотеатре "Пионер"

Разные есть разговоры о том, нужен этот фестиваль или нет, почему мало актеров, почему нет столько знаменитостей. Ведь вопрос не в этом. Вопрос в престиже страны. Мы организуем этот фестиваль и мы показываем, что мы можем его организовать - это первое. Второе - то, что мы показываем свои белорусские фильмы, чтобы радовать зрителя. И третье, самое главное - мы заявляем о себе, о том, что мы цивилизованная, культурная, богатейшая страна в мире киноискусства.

Виктор Васильев, председатель Белорусского союза кинематографистов