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Конкурс "Лістападзік" открылся в кинотеатре "Пионер"

Кинотеатр "Пионер" зажег экран раньше других площадок "Лiстапада". Там открылся конкурс "Лістападзік". Из 317 фильмов для детей, которые были поданы на конкурс, покажут только восемь. Большинство - из регионов России. Кульминация первого дня ожидает в Доме кино. В шесть вечера - торжественная церемония открытия 29-го Международного кинофестиваля и премьерный показ белорусского фильма "Киношники".

До последнего было непонятно, кто будет открывать международный фестиваль. Для меня эта новость была первой маленькой победой, потому что дебютный полнометражный белорусский фильм очень много лет уже не открывал международный фестиваль. Мне кажется, карты сложились как нельзя лучше, потому что наш фильм посвящен столетию белорусского кинематографа.Пресс-конференция в Доме прессы предвосхитила старт. Журналисты, гости из Китая и представители белорусской киноиндустрии решили "сверить часы". Так, ждем "Лістапад" не только свежих лент, но и соглашений о сотрудничестве. С китайской делегацией обсуждают детали совместного игрового фильма. Параллельно ожидают приезд народного артиста России Игоря Угольникова. Режиссер также войдет в кооперацию с Беларусьфильмом и займется картиной о Батьке Минае.
Кирилл Халецкий, режиссер Национальной киностудии "Беларусьфильм"
Разные есть разговоры о том, нужен этот фестиваль или нет, почему мало актеров, почему нет столько знаменитостей. Ведь вопрос не в этом. Вопрос в престиже страны. Мы организуем этот фестиваль и мы показываем, что мы можем его организовать - это первое. Второе - то, что мы показываем свои белорусские фильмы, чтобы радовать зрителя. И третье, самое главное - мы заявляем о себе, о том, что мы цивилизованная, культурная, богатейшая страна в мире киноискусства.
Виктор Васильев, председатель Белорусского союза кинематографистов

Зритель может увидеть церемонию открытия кинофорума завтра вечером на телеканале "Беларусь 3". Впервые в истории "Лістапад" откроется не только в столице. К церемониальному марафону присоединят 91 кинозал Беларуси. В каждом - трансляция фильма-открытия. Например, в могилевском кинотеатре "Родина" "Киношники" выйдут на большой экран на три часа раньше, чем в Минске.

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