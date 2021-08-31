Полотенца и скатерти, декоративные панно и украшения, куклы и даже собственные костюмы вручную! Конкурс мастеров вышивки "Волшебные пяльцы" прошел в Борисове. Более 30 мастериц из всего района создавали свои картины в течение трех часов. У каждой свой почерк, особенности и секреты.





Вместе с жюри оценивала их работу и талант Лариса Гулякевич.