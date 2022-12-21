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Конкурс молодежных инициатив стартовал в Беларуси - акцент на объекты для экстремальных видов спорта
Второй сезон конкурса молодежных инициатив стартовал. Заявку можно подать со всех регионов страны. Важна новизна проектов, их практическая значимость, охваты аудитории. В этот раз акцент на объекты инфраструктуры - это и воркаут-площадки, и скалодромы, и медиаблоги. Прошлый сезон показал заинтересованность белорусской молодежи - подали около 500 заявок: от оборудования территории для занятий экстремальными видами спорта до волонтеров кибербезопасности. 18 проектов воплотили в жизнь, еще часть получили поддержку на местах.
В Бобруйске не было площадки для экстремальных занятий спортом, поэтому у нас появилась идея улучшить старую и построить новую.
Финалисты презентовали свои идеи в молодежном креативном пространстве. Его торжественно открыли, это также один из проектов конкурса. И в преддверии Нового года победители и гости поучаствовали в благотворительной акции "Чудеса на Рождество" - исполнили желания воспитанников социальных учреждений регионов страны.
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