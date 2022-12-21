Конкурс молодежных инициатив стартовал в Беларуси - акцент на объекты для экстремальных видов спорта

Второй сезон конкурса молодежных инициатив стартовал. Заявку можно подать со всех регионов страны. Важна новизна проектов, их практическая значимость, охваты аудитории. В этот раз акцент на объекты инфраструктуры - это и воркаут-площадки, и скалодромы, и медиаблоги. Прошлый сезон показал заинтересованность белорусской молодежи - подали около 500 заявок: от оборудования территории для занятий экстремальными видами спорта до волонтеров кибербезопасности. 18 проектов воплотили в жизнь, еще часть получили поддержку на местах.