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Конкурс "Мудрость. Опыт. Безопасность" состоялся на базе кадетского училища в Слуцке

Конкурс на знание основ безопасности прошел среди представителей старшего поколения Минской области. Он состоялся на базе кадетского училища в Слуцке. Семь лучших команд из регионов преодолели огненную эстафету из девяти дисциплин - на время устанавливали пожарные извещатели, учились соединять и использовать по назначению пожарные шланги. Пришлось даже потушить настоящее возгорание.

Участники продемонстрировали также свои творческие и кулинарные способности во время тематического конкурса-презентации. После подведения итогов соревнования лучшей командой стала сборная из Солигорского района.

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