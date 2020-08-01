Конкурс на дневное бюджетное отделение в БГУ составил 1,63 человека на место

На дневную бюджетную форму обучения подано 3496 заявлений абитуриентов при плане приема 2140. "В БГУ 71,3 % абитуриентов имеют высокий суммарный результат - выше 300 баллов (в 2019 - 66,5 %)", - рассказали в пресс-службе.



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