Конкурс на лучшие товары объявлен в Беларуси

В Беларуси объявлен конкурс на лучшие товары. Состязание организует Госстандарт совместно с Минским городским и областными исполкомами в 22-й раз. Победителей определят среди продовольственных и промышленных товаров, изделий народных промыслов, производственно-технической продукции и услуг населению. Появятся и новые спецпремии: "Выбор потребителя" и "За успехи в импортозамещении".