Конкурс на лучшие товары объявлен в Беларуси
В Беларуси объявлен конкурс на лучшие товары. Состязание организует Госстандарт совместно с Минским городским и областными исполкомами в 22-й раз. Победителей определят среди продовольственных и промышленных товаров, изделий народных промыслов, производственно-технической продукции и услуг населению. Появятся и новые спецпремии: "Выбор потребителя" и "За успехи в импортозамещении".
Все заявленные на конкурс товары будут оценивать комплексно. Учтут и производственно-технологические возможности, и влияние на окружающую среду, и технологию выпуска. Заявки принимаются как от юридических, так и физических лиц до 1 сентября.