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Конкурс на лучший байк-бокс прошел в Минске

Минск подтверждает статус экостолицы и расширяет велоинфраструктуру. В каждом районе построены байк-боксы для хранения двухколесного транспорта. Лучший велогараж выбрали во время городского конкурса. От каждого района было представлено по одной постройке, разной как по способу размещения велосипедов, так и по конструкции и наполнению полезными функциями. Некоторые даже оснащены солнечными батареями.

Победителем осмотра стала смарт-постройка в Октябрьском районе. Лучшие модели велогаражей станут основой для серийного производства. Их копии планируют разместить в разных точках города.

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