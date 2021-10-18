Конкурс на лучший байк-бокс прошел в Минске

Минск подтверждает статус экостолицы и расширяет велоинфраструктуру. В каждом районе построены байк-боксы для хранения двухколесного транспорта. Лучший велогараж выбрали во время городского конкурса. От каждого района было представлено по одной постройке, разной как по способу размещения велосипедов, так и по конструкции и наполнению полезными функциями. Некоторые даже оснащены солнечными батареями.