Призовой фонд 17 000 рублей, место в университетском технопарке и поддержка опытных менторов. Конкурс на лучший стартап-проект прошел в БНТУ. Несколько месяцев участники проводили исследования, рассчитывали бюджет, чтобы впечатлить инвесторов и ректорат. Из 19 заявленных проектов в финал прошли 9. Первое, второе и третье места заняли студенты и магистранты архитектурного, военно-технического и машиностроительного факультетов. Победил стартап по детальной навигации по кампусу университета.



БНТУ входит в число белорусских вузов, объединенных концепцией "Университет 3.0", которая предполагает тесное взаимодействие с бизнес-обществом и развитие предпринимательских навыков у студентов, а также создание инновационной инфраструктуры и собственных технопарков.



