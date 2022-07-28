Конкурс на лучший журналистский материал о жатве объявил Мининформ

Министерство информации совместно с Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации, спорта и туризма дало старт республиканскому творческому конкурсу среди журналистов СМИ на тему уборочной кампании 2022 года "Хвала рукам, что пахнут хлебом", сообщает БелТА.



К участию в конкурсе допускаются журналисты и творческие работники печатных и телерадиовещательных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий, которые состоят в рядах отраслевого профсоюза, по представлению редакции средства массовой информации, информационного агентства в соответствии с номинациями конкурса.



На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, размещенные на интернет-сайтах в период уборочной кампании 2022 года.



Основные цели - реализация задач государственной информационной политики в развитии аграрного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности страны, формирование уважения к человеку труда, показ ярких достижений во время уборочной страды, содействие воспитанию трудолюбия у молодежи на примере лучших экипажей комбайнеров, трудовых коллективов.



Конкурс проводится по следующим номинациям: "Лучший авторский материал (очерк, репортаж, специальный проект) в республиканских печатных СМИ и сетевых изданиях", "Лучший авторский материал (очерк, репортаж, специальный проект) в региональных печатных СМИ и сетевых изданиях", "Лучший авторский материал (видеосюжет, репортаж, специальный проект), вышедший в эфир республиканских телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучший авторский материал (видеосюжет, репортаж, специальный проект), вышедший в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучший фотоматериал в республиканских печатных и сетевых СМИ", "Лучший фотоматериал в региональных печатных и сетевых СМИ".



В каждой номинации определяется один победитель, который будет отмечен дипломом конкурса и денежной премией в размере 25 базовых величин.



Заявки принимаются по 25 августа (включительно) по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей,11, кабинет 425 с пометкой "На конкурс "Хвала рукам, что пахнут хлебом". Контактные телефоны: 8 (017) 327-86-72, e-mail: ups@mininform.gov.by.