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Конкурс на лучший журналистский материал о жатве объявил Мининформ
Министерство информации совместно с Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации, спорта и туризма дало старт республиканскому творческому конкурсу среди журналистов СМИ на тему уборочной кампании 2022 года "Хвала рукам, что пахнут хлебом", сообщает БелТА.
К участию в конкурсе допускаются журналисты и творческие работники печатных и телерадиовещательных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий, которые состоят в рядах отраслевого профсоюза, по представлению редакции средства массовой информации, информационного агентства в соответствии с номинациями конкурса.
На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, размещенные на интернет-сайтах в период уборочной кампании 2022 года.
Основные цели - реализация задач государственной информационной политики в развитии аграрного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности страны, формирование уважения к человеку труда, показ ярких достижений во время уборочной страды, содействие воспитанию трудолюбия у молодежи на примере лучших экипажей комбайнеров, трудовых коллективов.
Конкурс проводится по следующим номинациям: "Лучший авторский материал (очерк, репортаж, специальный проект) в республиканских печатных СМИ и сетевых изданиях", "Лучший авторский материал (очерк, репортаж, специальный проект) в региональных печатных СМИ и сетевых изданиях", "Лучший авторский материал (видеосюжет, репортаж, специальный проект), вышедший в эфир республиканских телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучший авторский материал (видеосюжет, репортаж, специальный проект), вышедший в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучший фотоматериал в республиканских печатных и сетевых СМИ", "Лучший фотоматериал в региональных печатных и сетевых СМИ".
В каждой номинации определяется один победитель, который будет отмечен дипломом конкурса и денежной премией в размере 25 базовых величин.
Заявки принимаются по 25 августа (включительно) по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей,11, кабинет 425 с пометкой "На конкурс "Хвала рукам, что пахнут хлебом". Контактные телефоны: 8 (017) 327-86-72, e-mail: ups@mininform.gov.by.
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